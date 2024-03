Programele Rabla Plus și Rabla Clasic încep mâine, 19 martie. Cele mai importante schimbări din 2024, ce trebuie să știe românii

O nouă etapă a programelor Rabla Clasic și Rabla Plus va demara mâine, marcând un moment important pentru cei interesați de achiziția de autovehicule noi, mai prietenoase cu mediul.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurii (MMAP) a publicat recent modificările aduse ghidurilor de finanțare pentru ambele programe, punând accentul pe optimizarea utilizării bugetului și pe promovarea vehiculelor cu emisii reduse.

Rabla Clasic – Optimizări și praguri valorice

Pentru programul Rabla Clasic, prin Ordinul MMAP 597/2024, s-au introdus câteva schimbări semnificative care vizează atât pragul valoric al mașinilor ce pot fi achiziționate, cât și limitele de emisii permise. În acest an, prețul de achiziție pentru un autovehicul nou prin Rabla Clasic este plafonat la 60.000 de euro, inclusiv TVA, o decizie menită să asigure că fondurile sunt distribuite eficient, favorizând achiziția unui număr cât mai mare de vehicule eco-friendly.

Mai mult, limita emisiilor de CO2 a fost redusă de la 155 g/km la 150 g/km, consolidând orientarea programului către vehiculele mai puțin poluante. Aceste ajustări reflectă angajamentul autorităților de a răspunde nevoilor de mediu și de a promova sustenabilitatea în transporturi.

Rabla Plus – Încurajarea mobilității electrice

Programul Rabla Plus a fost, de asemenea, ajustat prin Ordinul MMAP 598/2024, cu scopul de a încuraja și mai mult achiziția de vehicule electrice și hibride. Una dintre cele mai notabile schimbări este ajustarea valorii ecotichetelor, conform OUG nr. 115/2023, care reduce cuantumul acestora la 25.500 lei pentru mașinile electrice și 13.000 lei pentru cele hibride. În plus, limita maximă de preț pentru achiziționarea unui autovehicul electric a fost redusă de la 75.000 la 70.000 de euro, încurajând astfel accesul la opțiuni mai accesibile de mobilitate electrică.

Autocolantele – O nouă cerință de monitorizare

Atât pentru Rabla Clasic, cât și pentru Rabla Plus, a fost introdusă o nouă cerință: aplicarea unui autocolant pe autovehiculele achiziționate prin aceste programe. Acest autocolant trebuie menținut pe luneta mașinii pe durata perioadei de monitorizare, de obicei un an, timp în care vehiculul nu poate fi vândut. Această măsură are scopul de a promova programele Rabla și de a spori vizibilitatea lor publică.

În concluzie, începerea programelor Rabla în data de 19 martie aduce cu sine schimbări importante menite să stimuleze interesul românilor pentru vehicule mai puțin poluante și să consolideze eforturile de protecție a mediului. Cu noile reguli de finanțare și cu ajustările recent anunțate, se așteaptă ca ediția 2024 a programelor Rabla să fie una dintre cele mai eficiente și bine primite de până acum.