Profeția pentru 2024 venită din sufletul românilor. Ce ne așteaptă în noul an, criza economică și viața mai grea

Anul 2024 se anunță a fi unul de criză economică pentru români, cu o diminuare a veniturilor reale din cauza costurilor sporite ale vieții, diminuarea puterii de cumpărare și inflației. Un nou studiu asociază cifre exacte realității care ne așteaptă în noul an.

Doar 34% dintre români au avut puterea să fie optimiști când vine vorba de anul 2024, fiind de părere că îi așteaptă o viață mai bună. La începutul anului trecut, aceeași întrebare se reflecta într-un procent de 48%, aproape jumătate dintre români văzând jumătatea plină a paharului, conform unei analize realizate de Reveal Marketing Research. O altă concluzie fascinantă a studiului din acest an este că 47% dintre participanți au îmbrățișat un sentiment de neutralitate, nu sunt nici pesimiști, nici optimiști în ceea ce privește viitorul apropiat.

Realitatea românească din perspectiva românilor

Vizavi de ce ne așteaptă în 2024, femeile sunt mai optimiste, în proporție de 37%. Procentul este de 30% la bărbați. Raportat la categoriile de vârstă, cele două extreme, tinerii între 18-24 ani (43%) și persoanele mature peste 55 ani (45%) se diferențiază ca fiind mai optimiste.

„Comparativ cu studiul similar desfășurat în urmă cu un an, observăm că optimismul pronunțat al românilor înregistrează o scădere semnificativă de la 48% pentru 2023, la 34% pentru 2024. Dacă începutul lui 2023 a venit pe fondul redobândirii libertăților după perioadele de restricții impuse de pandemie, începutul lui 2024 a venit pe un fondul incertitudinilor și schimbărilor socio-economice. În acest context, era de așteptat ca românii să fie mai degrabă în expectativă, această neutralitate putând reprezenta și un apel la prudență și adaptabilitate, elemente esențiale în fața unui viitor incert”, spune Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

Ce așteaptă românii de la 2024

„Dacă ne referim la așteptările românilor la început de an nou, optimismul referitor la îmbunătățirea situației financiare personale ocupă locul fruntaș (34%), fiind prezent în măsură semnificativ mai mare în cazul femeilor (39% vs. 28% bărbați) și a tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 ani (53%). La polul opus, nivelul de pesimism atinge cele mai mari valori în ceea ce privește evoluția țării din următorul an, diminuarea nivelului de corupție (64%), scăderea inflației (51%) și îmbunătățirea situației economice a țării (50%) fiind percepute ca obiective greu sau chiar imposibil de realizat în următoarele 12 luni”, arată studiul citat de Economedia.ro.

În privința planurilor personale, 13% dintre români se gândesc să se căsătorească sau să se logodească în noul an. Pe de altă parte, nu mai puțin de 32% nu au niciun fel de plan de asemenea anvergură, în special cei cu vârste între 45-55 ani (46%) și tinerii între 18 și 24 de ani (43%). Doar 10% dintre respondenți au în vedere să aibă un copil în 2024, procent care crește la 17% între 35 și 44 de ani.

Aproximativ 4 din 10 români vor să-și schimbe locul de muncă în 2024, 27% își doresc un nou angajator, mai ales între 44 și 55 de ani. Tinerii între 25 și 34 de ani, în proporție de 28%, se gândesc să își deschidă o afacere. Un sfert dintre români declară că intenționează să își schimbe domiciliul în 2024, fie în altă locuință din aceeași localitate (11%), în altă localitate din țară (10%) sau chiar în străinătate (4%).