Pretențiile absurde ale lui Kanye West continuă: Ce le-a interzis unor fotografi

Kanye West le-a dat indicații detaliate paparazzilor despre cum să o fotografieze pe soția sa, Bianca Censori, avertizându-i ca niciodată să nu facă poza dintr-un „unghi de 45 de grade”.

Într-un clip capturat de TMZ, West dă instrucțiuni precise paparazzilor cu privire la modul în care să o fotografieze pe Censori într-un parc de mașini în timp ce cuplul părăsește un salon de bronzat în Melrose Place, Los Angeles.

Sfaturi „prețioase”

În videoclip, se poate auzi cum West îi îndrumă pe fotografi unde să stea, încercând să transforme o parcare din spatele unui magazin în propriul său studio.

Principalul sfat al rapperului pentru paparazzi a fost să le spună să nu îndrăznească să îl fotografieze pe el sau pe soția sa dintr-un unghi de 45 de grade.

După această interacțiune, West a chemat, se pare, mai târziu paparazzi într-un studio privat pentru a regiza o altă ședință foto „spontană” cu soția sa, care a fost surprinsă purtând un palton lung cu print de leopard și o pălărie mare care îi acoperea jumătate din față.

Conform TMZ, rapperul a fost din nou „foarte specific” cu privire la unghiurile pe care fotografii au avut voie să le folosească.

Ce părere au experții în fotografie despre cerința neobișnuită a lui Kanye West

Totuși, potrivit cercetătorilor de la proiectul The Art of Being Photographed, o simplă rotire a subiectului cu 45 de grade față de cameră poate transforma fotografiile, făcându-le „să pară mai subțiri, mai naturale și mai plăcute vizual ca imagine”.

„Odată ce începi să cauți, vei vedea acest unghi universal peste tot în fotografie”, scriu cercetătorii.

„Linia diagonală a umerilor ne atrage privirea, făcând imaginea mai vie și mai captivantă”, au mai spus aceștia.

„La urma urmei, ceea ce face o cameră este să ia o persoană animată 3D și să o transforme într-o imagine plată 2D. Plasarea corpului uman sub un unghi împiedică imaginea să fie plictisitoare, plată și fără viață și te face instantaneu mai fotogenic”, au concluzionat ei.

Acesta nu este primul caz în care o celebritate oferă instrucțiuni detaliate paparazzilor cu privire la modul în care să o fotografieze.

Anul trecut, Jennifer Lopez a dat indicații unui fotograf profesionist despre cum să o fotografieze la Met Gala, într-un clip viral.

