Premiul Nobel pentru Medicină 2024, acordat pentru descoperirea microRNA

Victor Ambros și Gary Ruvkun au câștigat Premiul Nobel pentru Medicină 2024, recunoscuți pentru descoperirea microRNA (miRNA) și rolul său în reglarea genică post-transcripțională. Această descoperire fundamentală a adus o nouă înțelegere în biologia moleculară, fiind crucială pentru dezvoltarea și funcționarea organismelor multicelulare, inclusiv a oamenilor.

Premiul Nobel pentru Medicină este acordat anual de Adunarea Nobel, formată din 50 de profesori de la Institutul Karolinska din Suedia, pentru a recunoaște contribuțiile științifice semnificative în domeniul medical, în beneficiul umanității.

Descoperirea realizată de Victor Ambros și Gary Ruvkun a revoluționat modul în care cercetătorii înțeleg reglarea genelor la nivel celular. MicroRNA-urile sunt molecule mici de ARN care au un rol esențial în reglarea activității genice, modulând expresia genelor și influențând funcționarea celulelor. În ciuda faptului că toate celulele corpului nostru conțin același material genetic, diferite tipuri de celule (cum ar fi cele musculare sau nervoase) au funcții distincte. Această diversitate este posibilă datorită reglării selective a genelor, iar miRNA-urile joacă un rol crucial în acest proces.

