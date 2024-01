Premiile Oscar 2024 – lista completă a nominalizaților. Barbie, Oppenheimer și Killers of the Flower Moon sunt toate pe listă

În cadrul celei de-a 96-a ediții anuale a Premiilor Academiei Americane de Film, nominalizările au ridicat întrebarea definitivă a sezonului cinematografic: Este acesta anul „Barbie” sau al „Oppenheimer”? Răspunsul nu este încă clar, având în vedere că fiecare dintre aceste filme a primit multiple nominalizări – „Barbie” cu opt și „Oppenheimer” cu 13. În orice caz, acest lucru ne oferă încă un motiv să folosim termenul „Barbenheimer”.

Kyle Buchanan, columnistul pentru sezonul premiilor de la The New York Times, anticipase anterior că, dat fiind numărul mare de filme bune și talentul impresionant cu care am fost răsfățați în cursul anului trecut, era dificil de spus ce film, dacă există vreunul, ar avea șanse să domine categoriile importante precum cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun actor și cea mai bună actriță – și s-a dovedit a avea dreptate. „Oppenheimer”, „Barbie”, „Killers of the Flower Moon”, „The Holdovers” și „Poor Things” au primit toate nominalizări la categoria cel mai bun film și, în mare parte, nominalizări în toate categoriile importante.

Această diversitate de nominalizări subliniază competitivitatea și calitatea excepțională a producțiilor cinematografice din acest an, reflectând varietatea și complexitatea tematică abordată de creatorii de film. Fie că vorbim despre povestea captivantă a unei păpuși iconice, despre un thriller științific intens sau despre o dramă istorică profundă, este clar că anul 2024 este unul remarcabil pentru industria cinematografică.

Pe măsură ce ne apropiem de noaptea decernării premiilor Oscar, speculațiile și anticipațiile sunt la cote maxime. Va reuși „Oppenheimer” să domine ceremonia cu cele 13 nominalizări impresionante? Sau „Barbie” își va asigura un loc în inimile juriului și va pleca acasă cu trofeele? Nu în ultimul rând, „Killers of the Flower Moon” își va lăsa amprenta, demonstrând încă o dată măiestria narativă și vizuală a lui Martin Scorsese?

În timp ce răspunsurile la aceste întrebări rămân de văzut, una este sigură: Premiile Oscar din 2024 promit o seară plină de strălucire, talent și recunoașterea excelenței în cinematografie. Indiferent de rezultate, nominalizările din acest an subliniază diversitatea și bogăția lumii filmului, oferind cinefililor și profesioniștilor din industrie multe motive de sărbătoare.

Lista completă a nominalizaților la Premiile Oscar 2024

Lista completă a nominalizărilor pentru Premiile Oscar din 2024 include o gamă largă de filme și talente din diverse categorii. „Oppenheimer” conduce cu cel mai mare număr de nominalizări, urmat îndeaproape de „Poor Things”, „Killers of the Flower Moon” și „Barbie”. Iată câteva dintre cele mai importante categorii:

Cel Mai Bun Film

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

Zone of Interest

Cel Mai Bun Regizor

Justine Triet pentru Anatomy of a Fall

Martin Scorsese pentru Killers of the Flower Moon

Christopher Nolan pentru Oppenheimer

Yorgos Lanthimos pentru Poor Things

Jonathan Glazer pentru The Zone of Interest

Cel Mai Bun Actor în Rol Principal

Bradley Cooper în Maestro

Colman Domingo în Rustin

Paul Giamatti în The Holdovers

Cillian Murphy în Oppenheimer

Jeffrey Wright în American Fiction

Cea Mai Bună Actriță în Rol Principal

Annette Bening în Nyad

Lily Gladstone în Killers of the Flower Moon

Sandra Hüller în Anatomy of a Fall

Carey Mulligan în Maestro

Emma Stone în Poor Things

Cel Mai Bun Actor în Rol Secundar

Sterling K. Brown în American Fiction

Robert De Niro în Killers of the Flower Moon

Robert Downey Jr. în Oppenheimer

Ryan Gosling în Barbie

Mark Ruffalo în Poor Things

Cea Mai Bună Actriță în Rol Secundar

Emily Blunt în Oppenheimer

Danielle Brooks în The Color Purple

America Ferrera în Barbie

Jodie Foster în Nyad

Da’Vine Joy Randolph în The Holdovers

Cel Mai Bun Lungmetraj de Animație

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Cel mai bun scenariu original

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“May December”

“Maestro”

“Past Lives”

Cel mai bun scenariu adaptat

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Design Producție

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Design Costume

“Barbie”

“Killers of the Flower Moon”

“Napoleon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Cinematografie

“El Conde”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Editare

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Makeup și coafor

“Golda”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“Society of the Snow”

Sunet

“The Creator”

“Maestro”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Oppenheimer”

“The Zone of Interest”

Efecte speciale

“The Creator”

“Godzilla Minus One”

“Guardians of the Galaxy Vol. 3”

“Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”

“Napoleon”

Coloană sonoră originală

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Cântec original

“The Fire Inside” (“Flamin’ Hot”)

“I’m Just Ken” (“Barbie”)

“It Never Went Away” (“American Symphony”)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” (“Killers of the Flower Moon”)

Documentar lungmetraj

“Bobi Wine: The People’s President”

“The Eternal Memory”

“Four Daughters”

“To Kill a Tiger”

“20 Days in Mariupol”

Lungmetraj internațional

“The Teachers’ Lounge,” Germany

“Io Capitano,” Italy

“Perfect Days,” Japan

“Society of the Snow,” Spain

“The Zone of Interest,” United Kingdom

Scurtmetraj animat

“Letter to a Pig”

“Ninety-Five Senses”

“Our Uniform”

“Pachyderme”

“War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko”

Scurtmetraj documentar

“The ABCs of Book Banning”

“The Barber of Little Rock”

“Island in Between”

“The Last Repair Shop”

“Nai Nai & Wai Po”

Scurtmetraj live-action