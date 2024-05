Povestea incredibilă a prizonierului care ar fi reușit să supraviețuiască execuției. Cine a fost revoluționarul Moguel Herrera

Viața și povestea sa au devenit legendară în Mexic și în întreaga lume, ilustrând forța și reziliența umană în fața celor mai cumplite încercări.

Tinerețea și începutul aventurii lui Wenceslao Moguel Herrera prin lume

Wenceslao Moguel Herrera s-a născut în 1897 într-un mic sat din statul Yucatan, Mexic. Viața sa a fost marcată de sărăcie și de lipsuri încă de la o vârstă fragedă, cum era în cazul multor tineri de vârsta lui, în acea perioadă,

Totuși, a luat o decizie importantă și, la vârsta de 17 ani, el s-a alăturat forțelor revoluționare care luptau împotriva dictaturii lui Porfirio Diaz, care stăpânea Mexicul cu o mână de fier, ținându-și cetățenii în foame cumplită.

Prizonier al războiului și experiența teribilă la mâinile trupelor lui Pancho Villa

În timpul unui conflict cu forțele lui Pancho Villa, Wenceslao Moguel Herrera a fost capturat și supus unor torturi cumplite.

Într-un act de cruzime inimaginabilă, soldații lui Villa i-au scos ochii și i-au ars fața cu țigări aprinse, înainte de a-l lăsa să moară. Cu toate acestea, miraculos, el a supraviețuit acestor chinuri și și-a continuat lupta pentru libertate așa cum s-a priceput mai bine.

Cum ar fi reușit să supraviețuiască execuției

Wenceslao Moguel Herrera fost condamnat la moarte fără proces și a fost împușcat de 8-9 ori în trup. El a primit lovitura de grație, sau o ultimă lovitură în cap, la o distanță directă, pentru a asigura moartea, totuși a reușit să supraviețuiască, deși a fost permanent marcat și desfigurat de eveniment.

Poveștile diferă în ceea ce privește modul în care a supraviețuit. Unele surse sugerează că a fost salvat: „A doua zi, Moguel a fost găsit inconștient printre cadavrele camarazilor săi. I s-au acordat îngrijiri medicale și s-a recuperat”.

Alții afirmă că a scăpat de unul singur și a primit îngrijiri ulterior: „Moguel s-a târât până la biserica Sf. Apostol Iacob la trei străzi distanță, unde un membru al bisericii l-a găsit și l-a dus acasă până și-a revenit”.

Moguel a apărut în Ripley’s Believe It or Not! emisiune radio din 16 iulie 1937. El este punctul central al unei melodii, intitulată El Fusilado, a trupei punk britanice Chumbawamba. Apare pe al treisprezecelea album de studio al lor. Această melodie a fost interpretată de The Longest Johns în 2023.

Wenceslao Moguel Herrera a fost văzut ca un simbol al luptei împotriva nedreptății, al revoluției și al capacității umane de a supraviețui și de a se ridica din propria cenușă. În Mexic, el este adesea considerat un erou național și este la fel de des citat în discursurile despre curaj și determinare.