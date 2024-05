Portretul unei familii regale. Ce semnificații au titlurile pe care le primesc membrii coroanei britanice

Familia regală britanică este una dintre cele mai cunoscute și influente familii regale din lume, având o istorie îndelungată și complexă. Membrii săi au jucat un rol central în istoria Marii Britanii și a Commonwealth-ului, iar monarhia britanică continuă să fie o instituție respectată și iubită de mulți. Familia regală este cunoscută pentru activitățile sale publice și caritabile, dar și pentru tradițiile și protocolul său străvechi.

Ce semnifică titlurile oferite membrilor coroanei

Ar putea fi confuz să înveți cum să te adresezi membrilor familiei regale care au o serie întreagă de titluri, dintre care unele sunt ereditare, în timp ce altele au fost acordate în numele monarhului en-titre.

Una dintre cele mai notabile schimbări din ultimii ani a fost cea a Regelui Charles și a Reginei Consoarte Camilla, cunoscuți anterior drept Prinț de Wales și Ducesă de Cornwall, înainte de a-și obține noile titluri, devenind Majestățile Lor după moartea Reginei Elisabeta a II-a în septembrie 2022.

În articolul acesta, vă vom prezenta care sunt diferențele între titlurile de prinț, rege, duce și multe altele.

Rege și Regină

Regele sau regina reprezintă monarhul, în cazul acesta vorbim despre șeful de stat al Regatului Unit și al altor țări din Commonwealth, având roluri în mare parte simbolice și ceremoniale.

În prezent, Regele Charles al III-lea ocupă tronul britanic. Deși monarhul nu are puteri politice directe, acesta joacă un rol important în funcționarea statului:

Deschiderea parlamentului: Monarhul deschide oficial fiecare sesiune parlamentară, citind discursul tronului, care este scris de guvern și descrie agenda legislativă pentru următorul an.

Aprobarea legislației: Orice lege votată de parlament trebuie să primească consimțământul regal pentru a intra în vigoare. Deși aceasta este o formalitate, consimțământul regal este un pas important în procesul legislativ.

Numirea primului-ministru: Monarhul are responsabilitatea de a numi primul-ministru. De obicei, acesta este liderul partidului care are majoritatea în Camera Comunelor.

Audiențe săptămânale: Monarhul are întâlniri regulate cu primul-ministru pentru a discuta afacerile curente ale guvernului.

Rege/regină este un titlu ereditar și trece pe o linie de succesiune, ceea ce înseamnă că următorul va prelua imediat tronul după ce titularul se stinge din viață sau abdică.

În trecut, moștenitorii pe linie masculină erau favorizați în legile primogeniturii, ceea ce înseamnă că un fiu mai mic al unui monarh în ședere ar fi fost următorul la rând înaintea surorii lor mai mari.

Legile în jurul acestui lucru s-au schimbat în 2011 în urma Acordului de la Perth, ceea ce înseamnă că Prințesa Charlotte, fiica lui Kate Middleton și a Prințului Moștenitor William nu a fost mutată pe linia succesorală după nașterea fratelui ei mai mic, Prințul Louis.

Regină Consoartă și Prinț Consort

Termenii „regină consoartă” și „prinț consort” se referă la soțul sau soția unui monarh domnitor. Aceste roluri sunt importante în cadrul monarhiei și implică diverse responsabilități și atribuții.

Deși nu dețin puteri politice oficiale, regina consoartă și prințul consort joacă roluri esențiale în susținerea monarhului și în reprezentarea familiei regale.

În prezent, soția Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii este Regina Consoartă Camilla, în timp ce, în trecut, soțul Reginei Elisabeta a II-a a fost Prințul Consort Philip. Printre responsabilitățile lor se numără următoarele:

Sprijinirea monarhului: Prințul consort/ regina consoartă își sprijină monarhul și partenerul de viață în îndeplinirea atribuțiilor sale oficiale, oferindu-i suport emoțional și practic.

Participarea la evenimente publice: Prințul consort/ regina consoartă participă la diverse ceremonii, vizite oficiale și angajamente publice, reprezentând monarhia și promovând unitatea națională.

Activități caritabile: Prințul consort/ regina consoartă poate deveni patronul/patroana unor organizații caritabile, susținând diverse cauze sociale, folosindu-și influența pentru a atrage atenția și resursele necesare.

Ceremonii și tradiții: De asemenea, ei participă la evenimente ceremoniale și tradiționale, precum inaugurarea Parlamentului, Trooping the Colour și alte ceremonii naționale importante.

Regina Mamă

Regina Mamă este titlul acordat consoartei regelui după moartea acestuia, ea fiind, de asemenea, mama monarhului succesor.

Numele titlului face referire la fostul rol al consoartei, spre deosebire de a fi mama unei regine în ședere și li se dă acest nume indiferent de sexul persoanei de pe tron.

Întrucât titlul este câștigat doar după moartea unui monarh în ședere, poate exista doar o singură Regina Mamă la un moment dat și, uneori, rolul nu este folosit deloc. Titlul este rareori folosit ca titlu oficial.

Ultima Regină Mamă a fost Elisabeth Bowes-Lyon, mama Reginei Elisabeta a II-a, care a primit titlul onorific după decesul Regelui George al VI-lea, bunicul actualului monarh britanic, Charles al III-lea.

Prinț și Prințesă de Wales

Prinț de Wales este titlul acordat unui moștenitor masculin la tron ​​de către actualul monarh. Deși moștenitorii bărbați se pot aștepta să devină Prinți de Wales, titlul nu le este acordat automat imediat ce devin moștenitori.

De exemplu, actualul Rege Charles a obținut titlul de la mama sa, regretata Regina Elisabeta a II-a abia în 1958, la șase ani după ce ea a urcat pe tron. În schimb, Prințul William a câștigat titlul la o zi după ce a devenit, oficial, moștenitorul coroanei britanice.

Când regretata regină a devenit moștenitoarea oficială a tronului, în timpul domniei tatălui său, Regele George al VI-lea, ea a fost cunoscută sub numele de Prințesa Elisabeta, devenind, ulterior, și Ducesa de Edinburgh după căsătoria cu Prințul Consort Philip.

Singurul mod în care o femeie poate câștiga titlul de Prințesă de Wales este prin căsătorie, așa cum regretata Lady Di a devenit Diana, Prințesa de Wales, după căsătoria cu actualul monarh.

Titlul poate fi deținut după divorț, iar Lady Diana Spencer a continuat să fie cunoscută drept Prințesa de Wales după despărțirea ei de Charles până la moartea ei în 1997. Prințesa de Wales en-titre este Kate Middleton, soția Prințului Moștenitor William.

Principesa/Prințesa Regală

Prințesa Regală este un titlu onorific, rareori folosit, pe care monarhul i-l acordă fiicei sale mai mari. Sora Regelui Charles al III-lea, Anne, poartă titlul de Prințesa Regală a Marii Britanii.

Titlul este dat în întregime la ordinul monarhului, însă nu este ereditar, ceea ce înseamnă că copiii unui titular nu îl vor câștiga la moartea acesteia, dar titularul va păstra titlul până la trecerea lor în neființă.

Prinț și Prințesă

Titlurile nobiliare de prinț și prințesă sunt acordate copiilor și nepoților monarhului care se află pe tron. Înainte de nașterea primului copil al lui William și Kate, în 2013, Regina Elisabeta a II-a a emis un decret oficial pentru a se asigura că, dacă bebelușul ar fi o fată, ea va primi titlul de Prințesă.

Până în acel moment, Letters Patent 1971 a afirmat că numai fiul cel mare al fiului cel mare al Prințului de Wales ar fi avut dreptul să fie numit Prinț.

Folosind o nouă scrisoare de patentă, Regina Elisabeta a II-a a decis ca toți copiii lui William și Kate să primească titlul de Prinț sau Prințesă.

Titlul este adesea ereditar și este acordat atât băieților, cât și fetelor. În ocazii rare, cineva care se căsătorește cu un membru al familiei regale poate fi numit prinț sau prințesă, la decizia monarhului.

În Marea Britanie este mai frecvent folosit atunci când acea persoană se căsătorește cu moștenitorul tronului, precum regretata Prințesă Diana sau actuala Prințesa Kate Middleton.

Prințesa Regală Anne a optat, de asemenea, să nu le ofere copiilor ei, Peter Phillips și Zara Tindall, titluri regale atunci când s-au născut.

Duce și ducesă

Un ducat este adesea acordat unui membru senior al familiei regale alături de titlul de prinț, atâta timp cât poartă titlul de Alteța Sa Regală.

Titlul a fost folosit de către unii dintre copiii de sex masculin ai regretatei Regine Elisabeta și de unii dintre verii ei de sex masculin, cum ar fi Ducele de Kent și Ducele de Gloucester.

Cei care se căsătoresc cu un duce sau o ducesă vor câștiga adesea titlul, inclusiv Meghan, Ducesa de Sussex, soția Prințului Harry, Duce de Sussex și Sarah, Ducesa de York, fosta soție a Prințului Andrew, Duce de York.

Unele ducate sunt parțial ereditare, precum Ducele de Gloucester, în timp ce altele, precum Ducele de Edinburgh, sunt proprietatea coroanei britanice și, deci, îi revin coroanei după decesul titularului. Titulatura de duce este, uneori, folosită și de către aristocrați care nu fac parte din familia regală.

Conte și contesă

De obicei, titlul de Conte sau Contesă este acordat consilierilor sau prietenilor monarhiei, spre deosebire de membrii actuali ai familiei regale.

Cu toate acestea, după căsătoria sa cu Sophie Rhys-Jones în 1999, Prințul Edward a cerut să primească titlul de conte, în loc de duce, devenind Conte de Wessex.

Ulterior, Prințul Edward a devenit Duce de Edinburgh, moștenind titlul de la regretatul său tatăl, Prințul consort Philip, iar fiul său, James, a devenit următorul conte. Contesa este titulatura nobiliară primită de către soția unui conte.

Viconte și vicontesă

Încă din secolul al 10-lea, moștenitorii contelui și ai contesei au primit titlurile nobiliare de viconte și vicontesă.

După ce Prințul Edward a primit titlul de Conte de Wessex, fiul său, James, a devenit Viconte de Severn, după ce fratele Regelui Charles a cerut ca urmașii lui să fie stilizați precum copiii unui conte.

Lord și Lady

Lord sau Lady este un titlu de curtoazie, ce poate fi folosit pentru a face referire la copii, un conte sau alți membri ai nobilimii.

Deși nu este în cercurile regale, titlul de Lady poate fi folosit și pentru o domniță care este căsătorită cu un Cavaler al Regatului, Theresa May fiind cunoscută sub numele de Lady May datorită căsătoriei ei cu Sir Philip May.

Diana, mama Prinților William și Harry, era cunoscută cu titlul de Lady Diana Spencer, datorită rădăcinilor sale nobiliare. Regretata Prințesă de Wales era fata Contelui John Spencer, anterior Viconte Althorp.