Portarul lui PSG, dezvăluiri tulburătoare despre accidentul suferit la călărie. A stat 26 de zile în comă: ”L-am văzut pe tatăl meu decedat”

Portarul lui PSG, Sergio Rico, a trecut prin momente cumplite anul trecut, în luna mai. El a suferit un accident de călărie, în urmâ căruia a petrecut două luni în spital și a stat 26 de zile în comă. Acum, el a făcut dezvăluiri tulburătoare despre acea perioadă. Iată ce a povestit jucătorul campioanei Franței.

Sergio Rico, în vârstă de 30 de ani, a fost protagonistul unui accident de călărie petrecut în Andaluzia, pe 28 mai 2023, în urma căruia s-a ales cu un traumatism cerebral. Calul pe care îl călărea portarul s-a speriat după ce a trecut pe lângă o căruță și l-a aruncat pe acesta din șa, iar apoi l-a lovit cu copita suferind o hemoragie cerebrală. Goalkeeper-ul a fost intubat și transportat de urgență la spital în Sevilla, cu un elicopter.

Portarul lui PSG a stat nu mai puțin de 26 de zile în comă, dar și-a revenit miraculos și în luna august a fost externat. Acum, Sergio Rico a oferit primul interviu video după cumplitul accident și a vorbit atât despre starea sa de sănătate, cât și despre ce își amintește despre incident și comă. Deși a slăbit peste 20 de kilograme în perioada în care a stat în spital, Sergio Rico vrea să revină pe terenul de fotbal la cel mai înalt nivel.

Sergio Rico nu își amintește mare lucru despre accident și nici nu vrea să știe cum s-a petrecut, dar a mărturisit că în perioada în care s-a aflat în comă l-a văzut într-un vis pe tatăl său, care este decedat.

