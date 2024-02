PlayStation concediază 900 de angajați de la Naughty Dog, Insomniac și alte studiouri: Cum îți afectează jocurile preferate

PlayStation concediază 900 de angajați de la Naughty Dog, Insomniac și alte studiouri. Studioul său din Londra se închide complet.

PlayStation are probleme

Este o altă zi sumbră pentru industria jocurilor, deoarece există mai multe știri despre disponibilizări în masă. De data aceasta, PlayStation este cel care își distruge studiourile. Sony Interactive Entertainment (SIE) spune că va concedia aproximativ 900 de angajați din divizia sa PlayStation, aproximativ 8% din numărul de angajați ai departamentului respectiv.

Insomniac (Spider-Man și Ratchet și Clank), Naughty Dog (The Last of Us) și Guerrilla (Horizon) sunt toate afectate de aceste probleme. Aceste studiouri se află în spatele unora dintre cele mai importante francize PlayStation. De exemplu, în trei luni și jumătate, Marvel’s Spider-Man 2 a vândut zece milioane de unități.

Studioul din Londra de la Sony, care lucrase la un joc multiplayer co-op pentru PlayStation 5, se închide complet, în timp ce Firesprite va pierde, de asemenea, o parte din personal. În plus, PlayStation va concedia lucrători din echipele sale de tehnologie, creație și asistență.

Ce spun șefii

Angajații PlayStation din SUA care își pierd locul de muncă vor fi informați curând. Sony va respecta legile și reglementările locale pentru efectuarea disponibilizărilor în alte teritorii – compania spune că oamenii din toate regiunile sale globale vor fi afectați.

„După o analiză atentă și multe discuții de conducere, de-a lungul mai multor luni, a devenit clar că trebuie făcute schimbări pentru a continua creșterea afacerii și dezvoltarea companiei”, a spus președintele și CEO-ul SIE, Jim Ryan, personalului, într-un e-mail.

Între timp, Hermen Hulst, șeful PlayStation Studios, a spus că conducerea SIE și-a evaluat studiourile și portofoliul și a analizat proiectele care se află în diferite stadii de dezvoltare. Unele dintre aceste proiecte au fost acum anulate. Hulst nu a oferit mai multe detalii, dar proiectele care au fost păstrate îl includ cu siguranță pe cel la care lucra London Studio. Potrivit Bloomberg, printre proiectele anulate se numără un joc Twisted Metal care a fost în curs de dezvoltare la Firesprite.