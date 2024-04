Patronul de la CFR a anunțat cine e noul antrenor al echipei. A semnat un contract pe trei ani

După eșecul din derby-ul cu FCSB, patronul de la CFR Cluj a anunțat cine este noul antrenor al echipei. Acesta a semnat un contract pe trei ani. Când intră în vigoare acordul.

CFR Cluj a ratat ambele obiective în acest sezon, câștigarea campionatului și a Cupei României, iar acum se bate pentru locul doi în Superliga. Sezonul acesta, echipa a fost antrenată de Andrea Mandorlini și de Adrian Mutu, care și-a dat demisia după doar două luni petrecute pe banca ardelenilor. Echipa este pregătită acum de interimarii Francisc Dican și Ovidiu Hoban.

Dar Nelu Varga, patronul CFR-ului, a anunțat că formația sa va fi pregătită de un alt tehnician în sezonul viitor. Este vorba despre Dan Petrescu, care a semnat un acord pe trei ani cu gruparea din Gruia. ”Bursucul” este liber de contract după despărțirea de Jeonbuk Hyundai Motors, din Coreea de Sud, singura din prima ligă sud-coreeană fără succes în actuala ediție de campionat, în șase etape.

”E bine când se vorbeşte de tine. Nu sunt robot, să mă duc direct la o echipă în momentul ăsta. Am nevoie de puţină pauză şi e normal. Nu prea am mai văzut meciuri din România, nu prea mai ştiu ce e aici, decât rezultatele. Nu am mai urmărit niciun meci, că nu am avut unde”, a spus Dan Petrescu la revenirea în România.