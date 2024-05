OUT, de la Farul! Hagi, pe urmele lui Gigi Becali: ”Sunt bani mulți. Ne vom despărți”

Gheorghe Hagi (59 de ani) a răbufnit la finalul meciului dintre Farul și CSU Craiova, scor 3-3, din etapa 9 a play-off-ului.

Dragoș Nedelcu, OUT de la Farul

Fosta campioană a României a condus cu 3-0 până în minutul 76, dar ce a urmat mai apoi la Ovidiu nu este recomandat cardiacilor. Hagi a făcut mai multe schimbări în formula de start, iar oltenii au profitat și au marcat de trei ori.

Alexandru Mitriță (29 de ani) a devenit MVP prin cele trei goluri marcate în minutele 77 – penalty, 90 și 90+7, tot din penalty. Finalul a fost extrem de tensionat, cu ”Marinarii” KO și cu trupa lui Gâlcă care a forțat o victorie de răsunet la ultima fază a prelungirilor.

”Regele” privea neputincios, de pe margine, cum echipa sa lua gol după gol, iar la final nu a mai răbdat și a răbufnit.

Hagi a anunțat, în miez de noapte, cine e primul jucător de care se va despărți. Este vorba despre Dragoș Nedelcu (27 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCSB.

Supărarea lui Hagi a fost mare și din cauza faptului că Farul a pierdut orice șansă de a mai prinde un loc de Europa prin ratarea acestei victorii.

”Nedelcu e cel mai bine plătit din echipă. Ne așteptam să fie numărul 1”

”Îmi pare rău, pentru Nedelcu îmi pare rău că zic public. Îmi pare rău, dar nu se poate așa. Ne așteptam de la el să fie numărul 1. Anul trecut, a venit după doi ani în care n-a jucat și a jucat. Anul ăsta mai mult a stat decât a jucat.

Îmi pare rău, pentru că e jucătorul cel mai bine plătit din echipă. E plătit bine, e la nivel de primele două echipe, nu la nivel de Farul, la nivelul lui… Sunt bani mulți. Am plătit doi ani, dar am avut jucătorul un an.

Cu asta cred că închei conferința că n-are… Îmi pare rău. Jucătorul trebuie să fie puternic, mai ales el. Trebuie să reflecteze la ce se întâmplă cu el. Trebuie să se gândească serios, dar cu noi la anul nu mai poate, chiar dacă mai are un an contract. Cred că ne vom despărți”, a spus Hagi la conferința de presă.

Astfel, Hagi a decis că Nedelcu nu va mai face parte din lotul lui Farul pentru sezonul viitor. Managerul tehnic al ”Marinarilor” îi calcă pe urme finului său Gigi Becali, cel care a luat aceeași decizie cu Nedelcu, după ce jucătorul a gafat în mai multe partide pe când evolua la FCSB.