Orașul din România, pe aceeași listă cu Tokyo, Seoul sau Kuala Lumpur. Pierzi enorm dacă nu-l vizitezi în 2024, conform experților

În fiecare an, cei de la Tripadvisor publică o analiză a destinațiilor turistice pe care trebuie să le vizitezi. De această dată, vorbim de Best of the Best 2024, iar un mare oraș din România s-a strecurat pe listă și, cu siguranță, nu este București.

În opinia experților de la Tripadvisor, Brașov este orașul pe care trebuie să-l vizitezi din România în 2024, singurul. Acesta a fost inclus pe poziția 21 în top 25 ”Best of the Best 2024”. Ca referință, aproape fiecare oraș prezent în clasamentul de mai jos, de fapt, este reprezentantul unic al unei țări. Nicio țară nu are două localități incluse.

Citește și: Unde poate fi mâncată cea mai veche supă din lume: Locul unde poți să savurezi supa veche de 79 de ani

Unde călătorești în 2024, conform Tripadvisor

Ca să înțelegi mai bine cum s-a ajuns la acest clasament, merită să ai în vedere că toți câștigătorii premiilor Travelers’ Choice Awards Best of the Best sunt destinații ale căror hoteluri, restaurante și lucruri de făcut au primit un volum mare de recenzii și opinii peste așteptări din partea turiștii străini pe o perioadă de 12 luni care preced publicarea analizei.

Așa ajungi în situația în care Tokyo din Japonia se află pe prima poziție, Seoul din Coreea de Sud este pe doi, iar Halong Bay din Vietnam este pe locul al treilea. În orice caz, topul integral îl poți vedea mai jos, ”în ordinea numerelor de pe tricou”:

1.Tokyo

2.Seul

3.Halong Bay

4.Insula Palawan

5.Sapa

6.Bogota

7.Pattaya

8.Alajuela

9.Phnom Penh

10.Kuala Lumpur

11.Insula Jeju

12.Viti Levu

13.Chennai (Madras)

14.Puebla

15.Bandung

16.Panama City

17.Huaraz

18.Nairobi

19.La Paz

20.Port Ghalib

21.Brașov

22.Manta

23.Casablanca

24.Santiago

25. Taipei

Citește și: Două castele din România, printre cele mai fermecătoare din Europa: Care este topul celor mai frumoase castele de pe continentul nostru

De ce trebuie să vizitezi orașul Brașov

Vizitarea orașului Brașov, situat în centrul României, în regiunea Transilvaniei, oferă o experiență unică din mai multe motive:

Istorie Bogată: Brașovul, unul dintre cele mai vechi orașe din România, are o istorie bogată și diversă. Orașul a fost un important centru urban în Evul Mediu, iar influențele culturale germane, maghiare și românești se regăsesc în arhitectura și atmosfera orașului. Arhitectură Impresionantă: Centrul istoric al Brașovului este renumit pentru frumoasele sale clădiri în stil baroc, gotic și renascentist. Puncte de reper precum Biserica Neagră, Poarta Ecaterinei și Strada Sforii (una dintre cele mai înguste străzi din Europa) sunt esențiale pentru orice vizitator. Natură și Peisaje: Brașovul este înconjurat de munți și natură, oferind acces ușor la drumeții, schi și alte activități în aer liber. Masivul Tâmpa, care domină orașul, oferă trasee pitorești și o priveliște superbă asupra orașului de la înălțime. Cultura și Tradițiile Locale: Orașul este un centru important de cultură și artă, cu numeroase festivaluri, concerte și evenimente culturale care au loc pe tot parcursul anului. Gastronomie Delicioasă: Brașovul oferă o varietate de opțiuni culinare, de la mâncăruri tradiționale românești la bucătărie internațională. Sarmalele, mămăliga și gulașul sunt doar câteva dintre deliciile pe care le puteți încerca aici. Proximitatea față de alte Atracții Turistice: Brașovul este situat aproape de alte destinații turistice importante, cum ar fi Castelul Bran (cunoscut și ca Castelul lui Dracula), Râșnov, Sighișoara și Valea Prahovei. Orașul Multicultural: Brașovul a fost întotdeauna un loc în care s-au întâlnit diferite culturi și naționalități, ceea ce se reflectă în atmosfera cosmopolită a orașului. Vieții de Noapte și Agitația Urbană: Deși este un oraș cu o istorie îndelungată, Brașovul oferă și o viață de noapte animată, cu baruri, cluburi și cafenele moderne, atrăgând un public tânăr și dinamic.

În concluzie, Brașovul este o destinație care combină istoria, cultura, natura și modernitatea, oferind ceva interesant pentru fiecare tip de turist.