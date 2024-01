În România se află un oraș care găzduiește secrete fascinante sub manta sa urbană. Brașovul, una dintre cele mai populare destinații turistice din țară, ascunde în adâncurile sale grote, tuneluri misterioase și lacuri subterane, dar puțini sunt cei care cunosc aceste mistere.

Una dintre povestirile enigmatice despre Brașov se leagă de cetatea medievală și rețeaua sa de tuneluri care traversau centrul vechiului burg. De-a lungul timpului, legende controversate au luat naștere din descoperirile de grote și tuneluri.

Ce secrete ascunde Brașovul

În septembrie 2020, catacombele din apropierea Turnului Alb din Brașov au fost deschise publicului, transformându-se în atracții turistice oficiale. Situate în zona cunoscută sub numele de „După Ziduri”, aceste catacombe reprezintă un labirint de tuneluri construite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, servind drept adăpost pentru locuitorii din Centrul Istoric în timpul bombardamentelor.

O altă legendă urbană vorbește despre existența unor tuneluri subterane către Biserica Neagră din Brașov. În zona Pieței Sfatului se spune că există mai multe intrări către aceste tuneluri, unul dintre ele presupunându-se că ducea către curtea Liceului de Artă. În pivnița Casei Mureșenilor, se ascunde o intrare astupată a unui tunel subteran, despre care se speculează că ar putea traversa sub Piața Sfatului și ar putea duce până sub Tâmpa.

O altă poveste îndrăzneață își are rădăcinile în Piața Sfatului, unde, în Evul Mediu, vrăjitoarele erau judecate și pedepsite într-un mod barbar. În acele vremuri întunecate, lacul din fața Prefecturii a devenit locul unor execuții spectaculoase, unde presupusele vrăjitoare erau aruncate cu greutăți legate de picioare, sub ochii unui public avid de senzațional. Chiar și în era modernă, orașul mai dezvăluie secretele sale, cum ar fi descoperirea unor provizii medievale ascunse sub pavajul prăbușit din anii 1967-1987, doar câțiva privilegiați cunoscând locația lor secretă.

Strada Sforii din Brașov: Ce nu știai despre cea de-a treia cea mai îngustă stradă din Europa

În Brașov există și cea de-a treia cea mai îngustă stradă din Europa. Este vorba despre Strada Sforii.

În inima medievală a Brașovului, un colț al orașului găzduiește unul dintre cele mai fascinante și mai înguste locuri din Europa – Strada Sforii. Cu o lățime de doar 111-135 de centimetri, Strada Sforii a câștigat meritat titlul de a treia cea mai îngustă stradă a Europei. Această bijuterie urbană îmbină farmecul istoric cu curiozități unice, captivând atenția turiștilor și localnicilor deopotrivă.

Strada Sforii își trage numele de la cablurile (sforii) care erau utilizate de către tâmplari pentru a transporta materiale într-o parte a orașului la alta. Inițial, strada a fost concepută pentru a servi ca o cale de evacuare în caz de incendiu, dar în timp a devenit mult mai mult decât atât – un simbol al Brașovului și o atracție turistică deosebită.

Cu o lățime fluctuantă între 111 și 135 de centimetri, Strada Sforii pare să fie croită special pentru cei mai aventuroși. Paradoxal, această stradă îngustă a devenit o destinație populară pentru turiștii dornici să experimenteze senzația de a traversa un spațiu atât de îngust. Locul a devenit un test pentru abilitățile de navigare și a fost subiectul a numeroase fotografii și selfie-uri amuzante.

