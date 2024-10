O femeie a aplicat la un job, iar după 45 de ani a venit și răspunsul

Tizi Hodson, în vârstă de 70 de ani, din Gedney Hill, Lincolnshire, a primit în sfârșit răspunsul la o cerere de angajare pe care o trimisese în urmă cu 45 de ani. În ianuarie 1976, Tizi aplicase pentru un job la care visa cu pasiune – acela de cascador pe motocicletă. Însă, din motive necunoscute la vremea respectivă, nu a primit niciodată vreun răspuns. Totuși, după aproape jumătate de secol de așteptare, misterul s-a elucidat când și-a găsit vechea scrisoare într-un plic ce fusese „uitat” timp de decenii într-un sertar dintr-un oficiu poștal, scrie BBC.

O scrisoare pierdută în timp

Când a deschis plicul și a găsit scrisoarea, Tizi a fost surprinsă și fascinată. La 70 de ani, nu se mai aștepta să vadă vreodată acea cerere de angajare, mai ales după ce a călătorit în întreaga lume și a trăit o viață plină de aventuri. Deasupra scrisorii, o notă scrisă de mână preciza: „Livrare întârziată de Oficiul Poștal Staines. Găsită în spatele unui sertar. Doar cu vreo 50 de ani întârziere”.

Această descoperire a venit ca o revelație pentru Tizi, care a spus: „Întotdeauna m-am întrebat de ce nu am primit niciun răspuns în legătură cu jobul de cascador. Acum, în sfârșit, am aflat motivul.”

Viața nu a așteptat

Deși scrisoarea a fost pierdută timp de aproape cinci decenii, acest mic obstacol nu a împiedicat-o pe Tizi Hodson să trăiască o viață plină de aventuri. După ce nu a primit niciun răspuns la cererea ei pentru jobul de cascador, Tizi și-a urmat alte pasiuni și visuri. A lucrat ca manipulatoare de șerpi și a devenit o „șoptitoare de cai” în Africa. Mai mult, a învățat să zboare și a devenit pilot acrobatic și instructor de zbor, călătorind în diverse colțuri ale lumii.

Reflectând asupra scrisorii trimise în tinerețea sa, Tizi își amintește cu emoție: „Îmi amintesc foarte clar cum stăteam în apartamentul meu din Londra și tastam scrisoarea. Zi de zi așteptam cu nerăbdare poșta, dar nu venea nimic și eram atât de dezamăgită pentru că îmi doream foarte mult să fiu cascador pe motocicletă.”

Un drum plin de curaj și aventură

Pentru Tizi, răspunsul întârziat la scrisoarea de angajare a venit ca o reconfirmare a drumului pe care l-a ales în viață. Ea a recunoscut că, la momentul trimiterii scrisorii, era atentă să nu dezvăluie faptul că era femeie, temându-se că acest detaliu i-ar fi redus șansele de a obține un interviu. „Am fost atât de naivă încât le-am spus că nu mă deranjează câte oase mi-aș putea rupe, fiind obișnuită cu asta”, a adăugat ea cu umor.

Acum, privind retrospectiv, Tizi își oferă sfaturi tinerei de 25 de ani care a trimis acea scrisoare. „Dacă aș putea să-i vorbesc versiunii mele din tinerețe, i-aș spune să meargă și să facă tot ce am făcut. Am avut o viață minunată, chiar dacă am rupt câteva oase pe parcurs.”

Misterul continuă

Chiar dacă scrisoarea i-a fost returnată, rămâne un mister cum a reușit aceasta să o găsească pe Tizi Hodson, după ce s-a mutat de mai bine de 50 de ori, schimbând chiar și țările de câteva ori. „Cum m-au găsit după atâtea mutări, și chiar schimbări de țară, este un mister total”, a declarat ea. Cu toate acestea, pentru Tizi, redescoperirea scrisorii a fost un moment emoționant care a marcat nu doar închiderea unui capitol vechi, ci și reafirmarea unei vieți trăite cu curaj și spirit aventuros.

Astăzi, chiar dacă scrisoarea originală a sosit mult prea târziu, Tizi Hodson se simte împăcată cu alegerile făcute și cu toate experiențele unice pe care le-a trăit în decursul celor 45 de ani.