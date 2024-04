”Nu pot sta martor la sinuciderea lui”. Pleacă! La Craiova, e război total în familia Adrian Mititelu

FCU Craiova a fost eliminată din sferturile de finală ale Cupei României, de către cei de la FC Voluntari, după executarea loviturilor de departajare, scor 0-0 (0-0 d.p, 2-4 d.l.d.), iar la final s-a declanșat un conflict fără precedent în România.

Adrian Mititelu jr, scandal uriaș cu tatăl său: ”Mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru”

Eșecul înregistrat chiar pe Stadionul Ion Oblemenco l-a făcut pe Adrian Mititelu jr să iasă public și să-și acuze tatăl de lipsă de profesionalims.

La rândul său, seniorul a contracarat și a spus că el decide acolo, nu altcineva. Pe cale de consecință, joi, Mititelu senior l-a numit în funcția de antrenor al echipei pe Eugen Trică , iar lui Napoli i-a oferit postul de director tehnic.

Rămâne de văzut dacă italianul va accepta propunerea și dacă va continua pe banca oltenilor chiar dacă va avea rol de decor.

Până atunci, războiul din familia Mititelu este departe de a se fi încheiat. Juniorul a văzut ce a făcut tatăl său joi și ce decizie a luat la nivelul băncii tehnice, astfel că a luat o decizie radicală.

„Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo ‘manevră’ cu Mihai Rotaru, o să cedez la cine vrea el acțiunile pe care le am în societate. Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că ‘dețin’.

Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată.

Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a declarat Adrian Mititelu Jr., pentru Fanatik.

Adrian Mititelu susține că a fost dat afară de tatăl său din conducerea clubului

Adrian Mititelu jr a mai dezvăluit și cum a fost îndepărtat din conducerea clubului de către tatăl său.

„Am ascultat declarația tatălui meu. Eu am vrut sa îi fac un bine, nu un rău. Am încercat să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani, niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte. (…)

Eu nu vreau să conduc clubul, dar nici nu pot sta martor la sinuciderea lui. Chiar dacă am fost îndepărtat tăcit de la club de când s-a eliberat din închisoare, eu nu m-am supărat. Știam că echipa este viața lui.

Eu nu îmi arog promovările în Liga 2 și Liga 1. Eu am afirmat că este și munca mea acolo și tot sufletul depus. Aici nu este o concurență între noi doi, asta trebuia să înțeleagă el. Eu sunt fiul lui, nu angajatul lui.

Angajații și oamenii apropiați cunosc tot parcursul acestei echipe din Liga 4 până în Liga 1. Eu am aflat din presă că nu mai sunt administratorul societății echipei de fotbal. Este frustrant. Nu spun că eu sunt perfect.

Nu spun că eu nu am făcut greșeli. Nu spun că eu trebuie să conduc clubul. Problema nu este cine conduce clubul, ci cum se conduce clubul. Însă eu am sufletul împăcat și consider că mi-am făcut datoria față de mine și față de el”, a mai spus Mititelu jr.

