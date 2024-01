Novak Djokovici, gest neașteptat la adresa lui Kyrgios, la Australian Open 2024. Imaginile au devenit virale

Novak Djokovici, principalul favorit de la Australian Open, s-a calificat pentru a 11-a oară în semifinalele turneului de la Antipozi. În timpul meciului cu Taylor Fritz, l-a văzut pe Nick Kyrgios în cabina comentatorilor și nu s-a putut abține. Imaginile cu gestul sârbului fac înconjurul lumii.

Novak Djokovici s-a impus în sferturile de finală de la Australian Open, după ce l-a învins pe americanul Taylor Fritz în patru seturi, scor 7-6 (3), 4-6, 6-2, 6-3, la capătul a trei ore și 48 de minute de joc. În semifinale, Nole va juca împotriva învingătorului din duelul Sinner – Rublev.

Liderul mondial nu a avut emoții în partida cu Taylor Fritz și se află pentru a 48-a oară în semifinale la un turneu de Grand Slam. În timpul setului doi, Novak Djokovici a reușit să câștige un punct spectaculos, moment în care a reacționat. El și-a dus mâna la ureche și le-a făcut semn celor prezenți în tribune să-l aclame.

Nu a scăpat nici Nick Kyrgios, aflat în cabina comentatorilor. Nole i-a transmis, de asemenea, prin semne, mesajul „Să te aud!”.

Organizatorii turneului de la Antipozi au postat imaginile pe contul oficial de X (fosta rețea Twitter). repostate apoi și de Nick Kyrgios. Acum, acestea fac înconjurul lumii.

Novak Djokovic a servit mai mult de zece aşi pentru al 5-lea meci la rând la Australian Open. E abia a doua oară în carieră când reuşeşte asta la Melbourne, după ce, în urmă cu trei ani, servea mereu peste 10 aşi între turul secund şi semifinale.

We are totally here for this bromance – Novak Djokovic blows a kiss to Nick Kyrgios in the commentary booth 😘#AusOpen pic.twitter.com/sPgmMFFLXe

— Eurosport (@eurosport) January 23, 2024