Neversea 2024, primul val de artiști: Line-up, program, bilete. Maluma și Nick Carter, de la Backtreet Boys, confirmați

Neversea, festivalul de la malul mării, are loc între 4-7 iulie 2024 la Constanța. Iată ce line-up parțial au anunțat organizatorii.

Maluma, superstarul columbian de reggaeton și latino-pop, va face o apariție senzațională la Neversea, marcând astfel prima sa participare la un festival din România. Alături de el, lista artiștilor confirmați pentru Neversea 2024 este una impresionantă.

Maluma, Bebe Rexha și Nick Carter, prezenți la NEVERSEA 2024

Biletele la Neversea se pot achiziționa de pe site-ul oficial al festivalului de la malul Mării Negre.

Cei care nu și-au achiziționat încă un abonament pentru cea de-a șasea ediție a festivalului Neversea o pot face de pe neversea.com/tickets cu prețuri începând de la 79 de euro + taxe pentru General Access 4 days și VIP 4 days de la 199 de euro + taxe. De luni, 13 mai, prețurile abonamentelor vor crește, așadar, mai sunt câteva zile în care fanii pot beneficia de prețuri speciale.

Artiști la Neversea, anul acesta

Maluma este cunoscut pentru hiturile sale de top și colaborările cu nume mari din industria muzicală, precum Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, J Balvin, Ricky Martin și Madonna. Apreciat pentru vocea sa incendiară și prezența sa scenică, Maluma a fost recompensat cu multiple nominalizări și premii Latin Grammy. Fanii săi se pot aștepta la un show de excepție pe scena principală a festivalului.

Nick Carter de la Backstreet Boys va face și el o apariție memorabilă la Neversea. Cu o carieră ce se întinde pe parcursul a 30 de ani, Nick Carter este un nume iconic în industria muzicală, fiind cel mai tânăr membru al celebrului grup Backstreet Boys. Hiturile precum „Everybody”, „As Long As You Love Me”, „I Want It That Way” îl fac pe Nick Carter unul dintre cei mai relevanți artiști ai generației sale.

Bebe Rexha, una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală, va completa lista de artiști de top de la Neversea 2024. Colaborarea sa cu David Guetta pentru super hitul „Im Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și un premiu la MTV EMA pentru „Best Collaboration”. Fanii festivalului se pot aștepta la un spectacol extraordinar din partea acestei artiste talentate.

Alături de acești artiști de renume mondial, fanii Neversea se vor bucura și de prezența altor mari nume în industria muzicală la cele patru scene ale festivalului: Mainstage, The Ark, Daydreaming și Oasis Carnaval. Atmosfera incendiară și momentele unice promit să facă din Neversea 2024 o ediție de neuitat.