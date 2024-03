Momente de panică la Miami. Unui jucător i s-a făcut rău în timpul meciului

Spectatorii meciului Matteo Berrettini – Andy Murray au avut parte de clipe de panică, după ce unuia dintre jucători i s-a făcut rău pe teren și a fost nevoie de intervențoa medicilor.

Italianul Matteo Berrettini (142 ATP) și Andy Murray (62 ATP) s-au duelat în primul tur la Miami Open. S-a impus britanicul în trei seturi, scor 6-4, 3-6, 4-6, dar partida a avut parte de scene înfricoșătoare, cu tenismenul din Cizmă în prim plan.

În setul secund al meciului, la scorul de 6-5, 2-5, Matteo Berrettini a acuzat o stare de amețeală și i s-a făcut rău în timp ce se pregătea să servească, iar spectatorii s-au speriat foarte tare. A fost nevoie ca italianul să se sprijine în rachetă pentru a nu se prăbuși pe teren și a fost ajutat să ajungă pe scaun. După ce a fost consultat de echipa medicală, Matteo Berrettinia a fost lăsat să continue meciul, dar a fost vizibil afectat de felul în care se simțea.

Matteo Berrettini who fires a ONE-HANDED BACKHAND winner against Murray 🔥

If he could do this more often…pic.twitter.com/djnjqgF7F4

— We Are Tennis (@WeAreTennis) March 20, 2024