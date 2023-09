Imagini greu de privit la US Open. Un jucător s-a accidenta grav și a urlat de durere

Un fost finalist la Wimbledon a avut parte de o accidentare gravă care l-a făcut să abandoneze la ultimul Grand Slam al anului, US Open. Tenismenul s-a prăbușit pe teren și a început să urle de durere, oferind imagini greu de privit.

Fostul finalist de la Wimbledon a părăsit US Open după ce a suferit o accidentare dureroasă în timpul meciului din turul doi, împotriva lui Arthur Rinderknech. În setul doi al partidei, la scorul de 4-6, 3-5, acesta a călcat strâmb și a căzut.

Matteo Berrettini, locul 73 ATP, s-a accidentat la glezna dreaptă și a oferit imagini greu de privit. El a urlat de durere, înainte de a primi îngrijiri medicale. Acoperându-și fața în timp ce era întins pe teren, semifinalistul de la US Open 2019 spunea în mod repetat: ”Oh, nu!”

Tenismenul născut la Roma s-a ridicat în picioare pentru a da mâna cu adversarul său și cu arbitrul de scaun, în timp ce a primit ovații în picioare din partea publicului. El a fost ajutat de o persoană din staff-ul medical să mergă la marginea terenului și ulterior a fost scos de pe teren în scaun cu rotile, notează Mirror.

Arthur Rinderknech is into Round 3 after Matteo Berrettini retires due to injury. pic.twitter.com/jwHyVB8Ii7

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2023