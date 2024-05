Misterele explorării legendarului Galion San José: De ce este numit „Sfântul Graal al epavelor”

Guvernul columbian a lansat operațiunile de explorare a unei relicve marine de o importanță istorică majoră: galionul spaniol San José, care a fost scufundat în secolul al XVIII-lea.

Numit și „Sfântul Graal al epavelor”, acest vas legendar a fost pierdut în 1708, într-o confruntare navală cu Marina Regală Britanică, în apropiere de Cartagena, în Marea Caraibelor. Zona din jurul epavei a fost declarată de către Columbia ca fiind o zonă arheologică protejată, semnificând începutul unei noi faze în cercetarea și conservarea acestei relicve istorice.

E important de știut că, la momentul scufundării sale tragice, galionul San José transporta o încărcătură neprețuită, menită să ajungă la regele spaniol pentru a sprijini eforturile sale de război împotriva britanicilor. Pierderea navei a fost însoțită de pierderea a aproape 600 de vieți umane. Proiectul de cercetare a început cu o etapă inițială de caracterizare, utilizând senzori de la distanță pentru a cartografia situl și pentru a identifica materialele arheologice subacvatice. Roboții submarini vor fi folosiți pentru a colecta date suplimentare, care vor fi apoi utilizate pentru studii academice.

The remains of the Spanish galleon San José, estimated to be worth nearly $20 billion, has been located off the coast of Colombia. pic.twitter.com/Tsb02Cgu87

— Historic Vids (@historyinmemes) December 16, 2023