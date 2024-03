Arheologii au găsit epavele de nave de pe coasta Greciei, folosind indicii din Iliada lui Homer

Poemul epic al lui Homer, scris în 800 î.Hr., a oferit indicii cercetătorilor. Arheologii au folosit Iliada, un poem antic grec scris în 800 î.Hr., stabilit către sfârșitul legendarului Război Troian, ca ghid pentru a localiza epavele de nave de pe coasta Greciei.

Ce au găsit arheologii

Cercetătorii de la Fundația Națională pentru Cercetare a Greciei și de la Ministerul Culturii au folosit diverse surse istorice pentru a localiza zece epave care s-au scufundat în perioada cuprinsă între 3000 î.Hr. și al Doilea Război Mondial în jurul insulei Kasos. Printre aceste surse s-a numărat Iliada lui Homer, care menționează Kasos ca fiind un centru comercial care s-a alăturat luptei împotriva Troiei.

Navele descoperite includ epave din 3000 î.Hr., perioada clasică (aproximativ 450 î.Hr.), perioada romană (200 î.Hr. – 300 d.Hr.), prin perioadele medievale și otomane, precum și o barcă din lemn de 25-30 de metri, cu componente metalice, presupusă a fi din jurul celui de-al Doilea Război Mondial, conform unui comunicat al Ministerului Culturii din Grecia.

Ca referință, echipa a căutat în zona aceea încă din anul 2019, localizând mai întâi vasele înainte de a le fotografia pe larg și de a cartografia zona folosind sonarul. De asemenea, aceștia au recuperat artefacte și au luat probe din epave, oferind mai multe perspective asupra istoriei zonei. În plus, cercetătorii au descoperit că navele conțineau mărfuri din Europa, Africa și Asia, inclusiv o amforă spaniolă cu un sigiliu pe mânerul său care o datează în jurul anilor 150-170 d.Hr., dar și sticle de terra sigillata africane care datează din era romană.

Mai multe detalii despre descoperiri vor fi publicate în curând, precum și studii ale arheologilor și istoricilor pe acest subiect. De asemenea, a fost creat un film despre proiect – Diving into the History of the Aegean (Scufundându-ne în Istoria Mării Egee) – și a fost înscris la mai multe festivaluri de film arheologic.