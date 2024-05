Microsoft a dezvăluit următoarea serie de titluri care vor fi disponibile pe Xbox Game Pass în luna mai

Atracția principală este Senua’s Saga: Hellblade II, care va fi lansat ca un titlu disponibil de la ziua lansării, pe 21 mai.

Jocuri pe Xbox Game Pass, în luna mai

Dar al doilea val de titluri din mai include și Humanity (unul dintre cele mai bune jocuri PlayStation din anul trecut), EA Sports NHL 24, shooter-ul magic first-person Immortals of Aveum, clasicul emoționant Brothers: A Tale of Two Sons și altele.

Primul titlu este Brothers: A Tale of Two Sons, jocul de aventură-puzzle din 2013 care revine pe Game Pass acum, după mai mulți ani de absență de pe platformă. Jocul este „un tezaur esențial” care compensează titlul său banal și redundant cu scheme de control unic (un joystick pentru fiecare frate), grafică frumoasă, puzzle-uri inteligente și o poveste emoționantă care se împletește frumos cu acțiunea sa. Jocul este disponibil pentru membrii Game Pass începând de marți pentru console, PC și jucători din cloud.

Senua’s Saga: Hellblade II, disponibil din mai

Mult așteptatul Senua’s Saga: Hellblade II sosește pe Game Pass pe 21 mai. Anunțat în urmă cu mult timp, în 2019, alături de Xbox Series X, jocul trimite eroina în Islanda, unde încearcă să găsească vikingii care au invadat orașul său natal. Developerul Ninja Theory promite mai multe „puzzle-uri de percepție conduse de experiențele lui Senua cu psihoza”, unul dintre punctele forte ale originalului din 2017. Puteți să-l jucați pe cloud, PC și console (Xbox Series X / S) când sosește pe Game Pass, săptămâna viitoare.

Humanity, puzzlerul inovator care a debutat pe PlayStation și Steam în 2023, ajunge pe Game Pass pe 30 mai. De la creatorul Rez, Tetsuya Mizuguchi, jocul te pune în rolul unui Shiba Inu care ghidează turme de oameni pe parcursul a 90 de etape impresionante, inclusiv lupte cu șefi. De asemenea, include și un instrument de creare a nivelului care vă permite să faceți propriile niveluri sau să încercați construcțiile altora online.

Ca referință, Xbox Game Pass este un serviciu de abonament oferit de Microsoft, care oferă acces la o bibliotecă vastă și în continuă creștere de jocuri pentru consolele Xbox și PC. Abonații Game Pass pot descărca și juca o varietate de titluri, de la jocuri populare și titluri noi până la clasice indragite, fără costuri suplimentare în afara abonamentului lor lunar.

Serviciul oferă o modalitate accesibilă și convenabilă de a explora o varietate de jocuri, inclusiv unele lansate ca titluri de ziua lansării, permițând jucătorilor să experimenteze cele mai recente lansări fără a trebui să cumpere fiecare joc în parte. Cu o gamă variată de titluri disponibile și adăugându-se constant noi jocuri, Xbox Game Pass oferă o experiență de gaming bogată și accesibilă pentru abonații săi.