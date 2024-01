Mesajul dimineții de la Casa de Pensii, cum se schimbă punctul de pensie în 2024. Toți pensionarii din România sunt afectați

Casa Națională de Pensii Publice a publicat pe pagina de Facebook a instituției un plan detaliat legat de modul în care punctul de pensie va evolua pe parcursul noului an.

Punctul de pensie este o unitate de măsură utilizată în sistemul de pensii pentru a calcula cuantumul pensiei unei persoane. Valoarea punctului de pensie este stabilită de guvern și este folosită pentru a determina suma de bani pe care o persoană o primește ca pensie. Formula de calcul a pensiei se bazează pe numărul de puncte de pensie acumulate de o persoană pe parcursul vieții sale profesionale, înmulțit cu valoarea actuală a unui punct de pensie.

Pentru exemplu, dacă o persoană are un număr total de 30 de puncte de pensie acumulate și valoarea unui punct de pensie este de 1.000 de unități monetare, atunci pensia lunară a acelei persoane va fi de 30.000 de unități monetare. Valoarea punctului de pensie poate varia de la an la an, fiind influențată de factori economici și decizii guvernamentale.

Punctul de pensie în 2024

În ianuarie 2024, s-au schimbat mai mulți indicatori de venituri în România, în timp ce unii au rămas neschimbați. Venitul minim lunar asigurat în baza contractului de asigurare socială este de 3.300 de lei, acesta este și salariul minim pe economie de la 1 octombrie 2023. Din această sumă, valoarea contribuției la asigurări sociale este de 825 de lei. Punctul de pensie, actualizat cu 1 ianuarie este de 2.032 de lei. Indicele de corecție este de 1,41, acesta din urmă este folosit pentru determinarea cuantumului pensiei.

Tot în 2024, ajutorul de deces este de 7.567 de lei, iar banii ajung la o persoană asigurată sau la un pensionar. Un membru de familie al unui pensionar sau asigurat primește un ajutor de 3.784 de lei. Indemnizația socială pentru pensionari este de 1.281 de lei, aceasta este supranumită și pensia minimă. Indemnizația pentru însoțitor este de 1.626 de lei, aceasta ajunge la însoțitorii pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul 1 de invaliditate.

Ce bani ajung la asigurările sociale

În același context, Casa Națională de Pensii Publice a explicat care sunt procentele de contribuții pentru asigurările sociale, după cum urmează: