Mesaj în lacrimi al Teodorei Stoica, la patru ani de când s-a vindecat de o boală gravă: ”Să îi mulțumiți lui Dumnezeu pentru fiecare zi”

Teodora, fiica lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a suferit de o boală incurabilă și a luptat mult pentru a se vindeca. La câțiva ani de când a scăpat de probleme, aceasta s-a filmat cu ochii în lacrimi și a publicat videoclipul pe rețelele sociale.

Teodora Stoica avea doar 25 de ani când a aflat că are metastaze la plămâni și la coloană. A aflat întâmplător, iar medicii au fost șocați când i-au văzut rezultatele testelor. În vara anului trecut, aceasta a vorbit despre chinurile prin care a trecut după ce a aflat diagnosticul în perioada de recuperare.

Fiica lui Mihai Stoica a scăpat de boala cruntă, iar la patru ani de la momentul în care a aflat că s-a vindecat s-a filmat într-o ipostază emoționantă și a distribuit clipul pe rețelele sociale. Teodora Stoica a transmis un mesaj cu ochii în lacrimi.

În vara anului trecut, Teodora Stoica a vorbit pentru prima dată de boala de care a suferit. Ea a povestit cum a descoperit că are probleme medicale atât de grave.

”Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Făceam masaj cu masorul de la Steaua, care mi-a spus că am un nodul la gât. Am făcut o puncție și când a venit rezultatul biopsiei am sărbătorit pentru că era benign. Eram convinsă că am rezolvat această problemă…

Doar că el tot creștea! Medicii mi-au făcut o tiroidectomie totală (n.r. îndepărtarea totală a glandei tiroide) pentru că și-au dat seama că era malign. În plus, aveam și metastaze la plămâni și la coloană, la un os… Nu plâng! (…)