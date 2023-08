Cum s-a vindecat fiica lui Meme Stoica. A dezvăluit în premieră tratamentul

Teodora Stoica, fiica lui Mihai Stoica, a vorbit pentru prima dată deschis despre lupta sa cu o boală cumplită. La doar 25 de ani, Teodora a aflat că suferă de metastaze la plămâni și la coloană. Vestea a venit ca un șoc atât pentru ea, cât și pentru părinți și medici, care au fost uimiți de gravitatea situației.

Deși se știa că Teodora a avut o problemă medicală serioasă, detalii despre problemele de sănătate nu au fost dezvăluite până acum. Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, tânăra a avut curajul să împărtășească prin ce impas a trecut la o vârstă mult prea fragedă.

Diagnosticul de metastaze la plămâni și la coloană a venit în mod neașteptat și a răvășit întreaga familie. Tânăra a povestit că nu a avut simptome evidente și că descoperirea bolii a fost întâmplătoare, în urma unor teste medicale efectuate la sugestia masorului său.

„Mi-a fost foarte teamă să vorbesc despre asta pentru că nu am vrut să dau putere unei boli. Făceam masaj cu masorul de la Steaua, care mi-a spus că am un nodul la gât. Am făcut o puncție și când a venit rezultatul biopsiei am sărbătorit pentru că era benign. Eram convinsă că am rezolvat această problemă…

Au urmat operații grele și un tratament agresiv, însă Teodora a scăpat cu bine din acest prim test al vieții. Ea și tatăl său au fost îndemnați de Gigi Becali să se roage și să aibă credință, iar lucrurile au decurs în mod favorabil

După astfel de încercări, atunci când primești o a doua șansă de la viață, începi să vezi altfel lucrurile și să acționezi în consecință. Ca orice tânără, înainte să fie diagnosticată cu această boală gravă, Teodora avea o alimentație diversificată, din care nu lipseau alimentele procesate. Deși nu era fan fast-food și nu consuma preparate din carne, Teodora se mai bucura din când în când de câte o porție de paste, pizza, chipsuri și alte snacksuri.

„Fast-food nu mâncam. Ultima dată am mâncat fast-food în 2011 și mi-a fost rău, iar de atunci nu am mai pus gura pe fast-food. Și nu am mai pus. Eu nu am mâncat prăjeli, nu am mâncat carne 9 ani, pentru că am zis că așa e mai bine pentru animale și oricum nu prea îmi plăcea. Dar mâncam pizza, paste, chestii procesate, chipsuri, care sunt la fel de rele”, a spus Teodora Stoica în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”