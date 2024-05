MassMutual Romania Sponsor Principal la DevTalks, pentru al treilea an consecutiv 29-30 Mai, Romexpo, Pavilion B1 (P)

DevTalks România, cea mai amplă conferință dedicată dezvoltatorilor software și profesioniștilor IT din

București, 8 Mai 2024. DevTalks România, cea mai amplă conferință dedicată dezvoltatorilor software și

profesioniștilor IT din România, reunește peste 6000 participanți la Romexpo, Pavilion B1, pe 29-30 Mai, alături de 150 speakeri internaționali și locali.

MassMutual Romania se implică activ în dezvoltarea pieței locale de tehnologie, motiv pentru care susține atât cea de-a 11-a ediție DevTalks România în calitate de Sponsor Principal, pentru al treilea an consecutiv, cât și DevTalks Cluj-Napoca, care va avea loc pe 26 septembrie 2024.

Organizatorii se pregătesc cu 14 scene de conținut tehnic cu focus pe Java, Web, Mobile, Women in Tech, Big Data & Cloud, DevLead, Future of Engineering, DevOps, QA & Testing, Security, Product World și Gaming. 85 arii din industria IT&C vor fi prezente în zona expozițională, care se anunță a fi un întreg ecosistem tech, format din companii tech, zone de relaxare, zone de dezvoltare, dar și zone dedicate copiilor participanților, pentru a oferi o experiență completă pe parcursul celor două zile de eveniment.

În cadrul DevTalks, MassMutual Romania va fi prezentă atât pe scena principală, cât și în zona expozițională, cu un stand și o zonă de networking. Participanții sunt invitați să viziteze cele două zone și să discute cu experții tehnici și specialiștii companiei. De asemenea, vor avea ocazia să participe la quiz-uri tehnice și concursuri de trivia, descoperind lucruri noi despre companie și domeniul IT într-un mod distractiv și interactiv. Nu numai că vor avea șansa de a câștiga premii interesante, dar vor putea lua o pauză de cafea la stand.

Michael Makar, Head of MassMutual Romania, va deschide prima zi a evenimentului, iar Elena Dochie, Tech Manager la MassMutual Romania, va continua agenda cu o sesiune despre migrarea în cloud, alături de echipa sa, reprezentată prin: Denis Derecichei, Roxana Perjaru, Bogdan Vorobeț, Bianca Moga.

Cea de-a doua zi a evenimentului va fi deschisă de Georgiana Mitran, Team Lead Data Modeling – Barings,

partener al MassMutual Romania, și va continua cu o prezentare tehnică susținută de Sonia Stroe, Product

Owner la MassMutual Romania.

„Suntem încântați să ne aflăm aici pentru al treilea an consecutiv, în calitate de sponsori principali ai DevTalks București, să susținem această comunitate de IT vibrantă, unde ideile se dezvoltă și unde învățăm din experiențele fiecăruia. Aici este locul unde interacționăm în mod direct cu cei care creează următoarea generație de tehnologie, deschizând calea pentru generațiile viitoare.” a declarat Mike Makar, Head of MassMutual Romania.

MassMutual Romania este o subsidiară a Massachusetts Mutual Life Insurance (MassMutual), cu focus pe

tehnologie și birouri în București și Cluj-Napoca. MassMutual Romania dezvoltă produse digitale și soluții

tehnologice care ajută clienții MassMutual să se protejeze financiar, oferind în același timp o experiență

integrată care depășește așteptările. Specialiștii companiei lucrează cu o gamă variată de tehnologii, în timp ce

continuă să migreze către platforme digitale end-to-end, simplificând experiența utilizatorului și rămânând

inovatori. Misiunea companiei este de a ajuta MassMutual să își accelereze capacitățile digitale și să își

consolideze poziția de lider de piață. Ediția cu numarul 11 DevTalks România este susținută de MassMutual Romania, în calitate de Sponsor Principal.

De asemenea, în calitate de Stage Partners, la eveniment vor fi prezenți: Amazon, Booking Holdings Romania, EveryMatrix, Google, HCLTech, Luxoft Romania, METRO.digital, Playtika, _VOIS, Vodafone Romania. Tech Area Partners sunt Connections și Systematic.

Gold Partners sunt: 1&1 Internet Development, Accenture, Awin Global, BCR, DB Global Technologies, Electronic Arts Romania, eMAG, EPAM Romania, Grid Dynamics, In The Pocket, Ipsos Interactive Services, LSEG Romania, Moldova Innovation Technology Park, Molson Coors GBS, N-able, N-iX, P&G, Palo Alto Networks, Revolut, SoftServe, Stefanini, Thales, Thoughtworks, Tremend – a company of Publicis Sapient, UniCredit.

Tech Supporters: Arvato Systems, Central Europe Technologies, part of BNP Paribas Personal Finance,

Concentrix, Finastra, GE Vernova, INKI.TECH, Swissquote.

Mobility Area Partner: Tiriac Auto, cu marca Mercedes–Benz.

Parteneri Producție: Nespresso Professional, Mindspace, Workspace Studio, Cabina Trasnita, Pepsi, Heineken, Autonom Drive & Blue Romania, Viva Telecom, Finaqua, Therme Bucuresti.

Robots & Gadgets Area Partners: Agora Robotics, Early Alpha Engineering, Heart of Robots, sySTEMatic.

Tech Edu Area Partners: Academia Micilor Developeri, Coding Hub, Edureka, She Is Mom.

Grow Your Idea Area Partners: Extracta.ai, Irisphera.

Despre Catalyst Solutions: Catalyst Solutions este o companie de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 17 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum: