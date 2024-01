Lovitură majoră pentru toți românii care stau la bloc. Anul nou vine cu taxe și impozite umflate, cât plătești pentru două camere

Niciodată nu a fost mai rentabil să faci un efort să locuiești la casă în loc să stai la bloc. Nu de alta, dar impozitele au explodat în 2024, iar cei mai afectați sunt cei care stau la apartament, deși se vor simți costuri umflate și pentru deținerea de terenuri, mașini și nu numai.

În raport cu rata inflației calculată de INS pe 2022, egală cu 13,8%, toate taxele și impozitele plătite de români în acest an vor fi semnificativ mai mari. Singuri care vor avea de câștigat în conformitate cu valoarea respectivă sunt pensionarii. Aceștia din urmă, încă din luna ianuarie, ar trebui să vadă o majorare a pensiei de exact 13,8%, chiar dacă în mediul privat este improbabil ca pe întregul an 2023 să nu fi văzut angajații astfel de creșteri salariale.

Dările către stat cresc în 2024 cu 13,8%

Începând cu luna ianuarie 2024, dările către autoritățile locale, sub formă de taxe și impozite vor fi indexate cu 13,8%, în raport cu rata inflației din 2022. Punctual, vom vedea cea mai mare scumpire din ultimii ani.

”Pentru o garsonieră, impozitul creşte de la 144 de lei, la 180 de lei pe an. În cazul unui apartament cu două camere taxele ajung la peste 240 de lei iar pentru unul cu 3 camere, mai bine de 350 de lei pe an. Iar dacă aveţi o locuinţă mare, un apartament cu 4 camere, atunci impozitul pe an va depăşi 500 de lei. ”, conform estimărilor Observator.ro.

În ceea ce privește opinia românilor de rând pe marginea subiectului, aceștia visează la o aliniere a salariului la rata inflației, dar nu pot să facă decât atât, să viseze.

Cresc și impozitele la mașini într-un ritm accelerat

Impozitul pentru deținerea de autoturisme va crește raportat la puterea motorului. Punctual, în cazul unei mașini cu motorul de 1600 de centimetri cubi, impozitul se majorează cu 24 de lei. În cazul unui motor de 2 litri, ar fi bine să faci un efort să achiți impozitul în primele trei luni ale anului, când există o bonificație de 10%. Atunci vei plăti în plus doar 5 lei sau 216 lei pentru întregul an. Alternativa după 31 martie este impozitul complet majorat de 240 de lei pentru același autoturism.

Pentru că impozitele variază de la o primărie la alta, fiind stabilite la nivel local, în Timișoara, de exemplu, un apartament cu trei camere plătești 230 de lei. La mașinile puternice, te poți aștepta la un salt mediu de 40 – 45 de lei în plus. Pe de altă parte, în Oradea, impozitele cresc cu un semnificativ mai rezonabil 7%, față de media națională aproape dublă de 13,8%.