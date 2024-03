LinkedIn dezvoltă jocuri în aplicație: Cum te distrage și mai mult de la căutarea ta de job

LinkedIn, o platformă pe care cu siguranță fiecare o asociază cu căutarea de joburi, ar putea oferi în curând jocuri bazate pe puzzle-uri pentru a le oferi utilizatorilor săi ceva de făcut în afară de networking.

Cercetătorul de aplicații Nima Owji a postat o serie de capturi de ecran pe X de curând, arătând unele dintre jocurile la care LinkedIn lucrează. Compania a confirmat ulterior planul pentru TechCrunch. Scorurile angajaților vor afecta, se pare, modul în care companiile pentru care lucrează aceștia sunt clasificate în jocuri.

Conform TechCrunch, titlurile la care LinkedIn lucrează până acum includ „Queens”, „Inference” și „Crossclimb”. LinkedIn a furnizat publicației câteva imagini mai noi ale jocurilor, dar pentru toți cei care așteaptă cu nerăbdare lansarea lor, nu există încă o cronologie pentru când vor fi disponibile.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES!

There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees!

Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw

— Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024