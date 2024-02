Laurette, dezvăluiri despre relația cu Ion Țiriac după opt ani. Minciuna care l-a făcut pe miliardar să renunțe: ”A fost greșeala mea”

Laurette a vorbit, în premieră, despre relaţia sa cu Ion Ţiriac. Aceasta a recunoscut că s-a iubit cu miliardarul în urmă cu opt ani și a dezvăluit și de ce s-a terminat povestea de dragoste.

În 2016, miliardarul a fost surprins în compania modelului Laurette Atindehou (40 de ani), la plajă, în Mamaia, însă cei doi nu au oficializat niciodată relația. Mai mult, chiar și după ani buni, ea a păstrat tăcerea în ceea ce privește acest subiect, singura informaţie pe care a confirmat-o legat de cadourile primite de la Ion Ţiriac a fost când acesta i-a oferit o maşină din parcul său auto pentru filmarea unui videoclip.

După opt ani de la despărțirea de miliardar, Laurette a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Ion Țiriac și a mărturisit că a răsfățat-o ca pe o regină. Fostul model a dezvăluit și motivul pentru care miliardarul a pus punct poveștii de iubire și a recunoscut că ea a fost de vină.

„A fost un vis care s-a împlinit, dar a fost greșeala mea, recunosc pentru prima dată. A fost greșeala mea, pentru că trebuia să fiu mult mai sinceră! Am greșit, da! Trebuia să spun asta, sunt uite așa, așa… de acolo mi s-a tras. A fost vorba de o terță persoană. Dacă eu eram sinceră, nu se termina.

Nu, nu am jucat la două capete, dar nu am spus adevărul de frică să nu pierd persoana respectivă. Dar nu a fost bine, regret! Dar, pot să spun acum că am jucat la cel mai înalt nivel”, a declarat Laurette Atindehou, la podcastul ”Tare de Tot”.