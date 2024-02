Laurette dezminte că n-are bani să-și crească fetița și că vrea ajutor social: ”E la mintea cocoșului!”. Când revine în tv, se pregătește pentru Survivor?  EXCLUSIV

Laurette, fotomodel de top și vedetă tv, se află în mijlocul unui scandal de proporții, după ce a declarat că se va interesa dacă poate beneficia și ea de ajutorul social acordat mamelor singure. În urma comentariilor acide, Laurette a dorit să facă unele precizări, lămurind astfel care e, de fapt, situația ei financiară: ”E la mintea cocoșului”, declară aceasta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Se află Laurette, într-adevăr, în impas financiar? Vedeta tv a precizat recent că intenționează să ceară acel ajutor social, acordat mamelor singure, în valoare de 300 de lei lunar, pentru că i se mai întâmplă să rămână fără bani. Cum mulți s-au întrebat dacă Laurette se află brusc în imposibilitatea de a-și crește fiica, vedeta de televiziune a dorit să lămurească lucrurile:

Laurette a dorit să mai precizeze și că, deși ar fi un drept al ei și al fetiței, de a primi ajutorul social, nu mai intenționează să îl solicite. Mai mult, și-a manifestat supărarea că a fost pusă într-o lumină proastă, așa cum de altfel i s-a mai întâmplat:

”Nu beneficiez de acest ajutor, nu am cerut niciodată și nici nu știu dacă mă încadrez în aceste cerințe, pur și simplu s-a înțeles greșit, dorindu-se, probabil, așa cum s-a făcut și până acum, să fiu pusă de fiecare dată într-o lumină proastă, pentru că la noi asta se vinde.

Nu am nevoie și nici nu voi cere acest drept, consider că alte persoane ar trebui să beneficieze de aceste drepturi, oameni care chiar au nevoie cu adevărat de acest ajutor. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, am și voi avea întotdeauna!”, a mai menționat Laurette, în exclusivitate pentru Playtech Știri.