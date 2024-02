Lance Armstrong, dezvăluiri uimitoare. Cum s-a dopat fără să nu fie prins niciodată

Fostul ciclist american, Lance Armstrong, rămâne un personaj controversat, considerat de mulți imaginea dopajului în acest sport. Acesta s-a dopat și reușit să câștige șapte ediții ale Turului Franței, dar a fost prins abia după ce s-a retras din activitate. Acum, a dezvăluit cum a reușit acest lucru.

Cum a reușit Lance Armstrong să nu fie depistat dopat

De-a lungul carierei sale, Lance Armstrong (52 de ani) s-a impus de șapte ori în Turul Franței, record all-time, dar a rămas fără aceste titluri după ce agenția americană antidoping a demonstrat că s-a dopat sistematic. În urmă cu patru ani, fostul ciclist recunoștea că a început să se dopeze la 21 de ani, în timpul primului sezon ca profesionist, dar numai cu cortizon.

Lance Armstrong s-a retras definitv din ciclism în 2011, iar un an mai târziu USADA a probat fără urmă de îndoială că ciclistul se dopase. La un an distanță, în 2013, Lance Armstrong a recunoscut că a apelat la substanțe interzise, iar acum a dezvăluit în presa americană cum a reușit să dribleze toate controalele antidoping. ”Am fost testat de 500 de ori în carieră și niciun rezultat nu a fost pozitiv”, a afirmat acesta.

”Nu puteam să mă ascund de test. Dar dacă veneau pentru un test de urină și eu urinam în pahar, rezultatele erau negative. Cum? E simplu. Substanțele pe care le foloseam erau ”consumate” de organism până la ora testului. Cea mai importantă substanță ajutătoare pe care o luam, EPO (eritropoetină – care ajuta la oxigenarea sângelui) are o durată de detectabilitate de patru ore și jumătate”. Cu alte substanțe nu e așa. Poți să fumezi un joint de marijuana, să te duci la muncă pe tractor și să fii detectat după 2 săptămâni, fiindcă substanța are o durată de viață lungă. Cu EPO, care e combustilul pentru ciclism și pentru majoritatea sporturilor de anduranță, aș spune, situația e diferită, fiindcă părăsește foarte ușor organismul, în 4 ore și jumătate. Matematic, n-ai cum să fii prins”, a explicat Lance Armstrong, citat de bicycling.com.

”Lance Armstrong, un ciclist invincibil”

Johan Bruyneel, fostul director sportiv de la US Postal, a fost cel care s-a implicat cel mai mult în crearea unui sistem de dopaj sistematic la US Postal și, mai apoi, la Discovery, când echipa și-a schimbat denumirea.

Suspendat pe viață în 2018, Bruyneel a vorbit la superlativ despre Lance Armstrong, explicând că, în condiții egale, texanul s-ar fi impus la fel de clar în duelul cu rivalii.

”La nivel fizic nu am văzut pe nimeni asemănător. Asta și minetalitatea ucigătoare pe care o avea în sport și capacitatea sa de sacrificiu l-au transformat într-un ciclist invincibil”, spunea Johan Bruyneel, în urmă cu câțiva ani.

Ce a spus Lance Armstrong despre dopaj

Considerat în perioada sa de glorie drept unul dintre cei mai mari ciclişti, dacă nu cel mai mare, lui Lance Armstrong i-au fost șterse din palmares, în 2013, toate cele 7 Tururi ale Franței consecutive pe care le câştigase, după ce cu un an mai devreme fusese suspendat pe viaţă din cauza dopingului pe care l-a practicat.

Într-un documentar ESPN din 2020, fostul ciclist mărturisea că știa întotdeauna ce lua pentru că întreba de fiecare dată ce i se injecta și a dat de înșeles că nu ar fi reușit să facă performanță, dacă nu s-ar fi dopat.

”Știam întotdeauna ce luam. Eu am luat întotdeauna decizia. Nu am putut suporta medicii care mi-au spus „nu întreba”. Am fost educat în dopaj, știam ce îmi dau și am acceptat. În 1993, zvonurile despre EPO în pluton erau deja extraordinare. În 1994, în fiecare zi în care am rulat, m-au zdrobit. Eu mergeam doar cu cortizon, benzină cu cifră octanică scăzută. Restul rulau cu EPO, cifră octanică ridicată, o rachetă„, a povestit Lance Armstrong, în 2020, în documantarul ESPN.

Fostul rutier a reuşit să învingă un cancer testicular și a spus că a utilizat hormoni de creştere în 1996, cu puţin timp înainte să fie diagnosticat cu această boală.