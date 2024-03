Jucătorul Columbiei care le-a făcut viață grea ”tricolorilor” a trăit o adevărată dramă. Cine l-a susținut din tribună

România s-a confruntat cu Columbia, în cel mai important test pentru EURO 2024. Sud-americanii au făcut legea pe teren, iar unul dintre cei mai buni jucători a trecut printr-o dramă la finalul anului trecut, când tatăl său a fost răpit. Acum, l-a susținut din tribună.

România și Columbia s-au întâlnit în Spania, la Madrid, în cel mai tare amical al tricolorilor înainte de EURO 2024. Triclorii, care erau neînvinși de 12 meciuri consecutive, a fost dominată categoric de sud-americani, care s-au impus cu 3-2. Selecționata condusă de Nestor Lorenzo, considerată cea mai în formă din lume în acest moment, nu a mai pierdut niciun meci de peste doi ani, de pe 2 februarie 2022. De atunci, a înregistrat 20 de partide fără înfrângere, dintre care 15 victorii și cinci remize.

Unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, cel care i-a chinuit pe ”tricolori” timp de 66 de minute a fost Luiz Dias, vedeta lui Liverpool, cotat la 75 de milioane de euro. Acesta a trăit o dramă anul trecut, când tatăl său a fost răpit de o grupare de gherilă din Columbia, dintr-o benzinărie, pe 28 octombrie. Acesta a fost ținut de răpitori timp de 13 zile.

”Am fost foarte mult călare, foarte greu, mulţi munţi, multă ploaie, prea multe insecte. Nu am putut dormi liniştit, a fost foarte greu, aproape 12 zile fără somn”, dezvăluia tatăl lui Luis Diaz, pe care răpitorii ar fi încercat să îl treacă granița în Venezuela, citat de The Guardian .

La meciul cu România, Luis Diaz a fost susținut din tribune de părinții săi, care au făcut galerie naționalei din America de Sud alături de cei aproximativ 20.000 de fani columbieni prezenți la meciul de la Madrid.

Chiar dacă n-a marcat, Luis Diaz a fost asaltat de fanii columbieni la finalul meciului, care i-au solicitat autografe și fotografii. Vedeta lui Liverpool s-a declarat mulțumit de prestație echipei sale și a laudat și naționala României.

România este o echipă foarte, foarte mare. A demonstrat în repriza a doua că are jucători buni. A ăcut o repriză foarte bună. Şi noi am coborât nivelul şi nu trebuia să facem asta. Dar am făcut ce trebuia, am câştigat. Asta e cel mai important”, a declarat Luis Diaz.