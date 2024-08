Jocul neanunțat al Valve atrage peste 22.000 de jucători simultan, fără a fi lansat oficial

Un nou joc dezvoltat de Valve, intitulat Deadlock, a reușit să strângă peste 22.000 de jucători simultan, în ciuda faptului că nu a fost încă anunțat oficial.

Jocul, un shooter de tip MOBA, a acumulat în weekendul trecut peste 16.000 de jucători, conform datelor de pe SteamDB, iar numărul a crescut la 22.400 la momentul scrierii acestei știri.

Lansare discretă și teste de succes

Deși Valve nu a confirmat încă oficial existența jocului, se pare că Deadlock a intrat într-o fază de testare deschisă pentru a evalua succesul potențial al titlului înainte de o lansare completă și o campanie de marketing. Surse din industrie, precum Eurogamer, sugerează că Valve folosește aceste teste pentru a colecta feedback și pentru a stabili strategia de lansare.

Deadlock a fost descris de jurnalistul Tyler McVicker, cunoscut pentru rapoartele sale despre Valve, drept „următorul Dota”. Se spune că jocul este dezvoltat în parteneriat cu IceFrog, creatorul original al modului Defense of the Ancients (Dota) pentru Warcraft III: Reign of Chaos, care a dus la fenomenul Dota. McVicker a comparat Deadlock cu jocuri populare precum Valorant, Overwatch, Dota 2 și Team Fortress 2, sugerând că jocul are un potențial ridicat de a captiva comunitatea gaming.

Detalii despre gameplay și eroi

Conform unor surse care au participat la testele de joc, Deadlock oferă jucătorilor posibilitatea de a alege dintre 20 de eroi diferiți și de a încerca abilitățile acestora într-un mod sandbox. De asemenea, jucătorii pot urmări meciuri în desfășurare pentru a se familiariza cu jocul înainte de a se alătura. Serverele sunt deschise zilnic pentru cel puțin 12 ore, permițând jucătorilor să se implice și să testeze jocul.

Deși Deadlock nu a fost încă anunțat oficial, Valve a înregistrat marca în luna iunie, ceea ce sugerează că lansarea oficială ar putea fi iminentă. Cu un număr impresionant de jucători deja implicați, Deadlock pare să fie pe cale să devină următorul hit în lumea gamingului.