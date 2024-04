Jelena Ostapenko și-a dat din nou în petic. Cuvinte grele la adresa echipei adverse: ”Demonii ies la lumină în timpul meciului”

Jelena Ostapenko, cunoscută publicului din România după ce a învins-o pe Simona Halep în finala de la Roland Garros (2017), face ce face și revine în centrul atenției și nu prin performanțele sportive. De data aceasta, letona a avut o atitudine incalificabilă la Madrid, la adresa echipei adverse.

Tenismena din letonia este3 recunoscută pentru crizele sale nervoase pe care le are în timpul meciurilor , fiind considerată una dintre cele mai nesuferite jucătoare din circuit. Jelena Ostapenko a jucat cu Ons Jabeur pentru un loc în sferturile de finală ale turneului de la Madrid și s-a remrcat prin atitudinea pe care a avut-o la adresa celor din loja adversarei sale.

Distrusă pe teren în primul set, pe care l-a pierdut la zero, Jelena Ostapenko a clacat încă o dată mental. Deranjată de încurajărilor frenetice de care a avut parte Ons Jabeur din loja sa, letona le-a aruncat cuvinte grele apropiaților jucătoarei din Tunisia.

Ons Jabeur, cap de serie numărul opt, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, în două seturi, 6-0, 6-4. La conferința de presă de după meci, jucătoarea nord-africană a vorbit despre reacția adversarei sale.

„Adevărul e că fiecare are o personalitate diferită pe teren. Toată lumea o știe pe Jelena. Întotdeauna mi-a spus că demonii pe care îi are în cap ies la lumină în timpul meciului, așa că o înțeleg.

Am fost foarte motivată, probabil că și cei din boxa mea m-au încurajat, ceea ce m-a bucurat. Poate că le-a spus cuvinte urâte, dar sunt adulți, de descurcă. Este ceea ce este, nu e ceva ce pot contola eu, așa se comportă ea. Ce e important e că am reușit să câștig și că am rămas motivată până la final”, a spus tunisianca.