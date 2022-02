Sorana Cîrstea, prietenă cu adversara Simonei Halep de la Dubai. Cele două românce nu sunt deloc apropiate, în ciuda faptului că se cunosc de când aveau doar 8 ani. Iubita lui Ion Ion Țiriac este, în schimb, în relații mult mai bune cu Jelena Ostapenko, adversara Simonei Halep din semifinala de astăzi de la Dubai. Sorana Cîrstea și letona s-au împrietenit și într-un moment aproape simbolic pentru ce înseamnă rivalitatea româncei cu soția lui Toni Iuruc.

Sorana Cîrstea, prietenă cu adversara Simonei Halep de la Dubai. Fostul lider mondial o va întâlni pe Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) în semifinalele turneului de la Dubai. Între cele două există un fel de animozitate de la faimosa finală de la Roland Garros, din 2017, câștigată de letonă după ce românca a avut meciul la discreție o bună perioadă.

Sorana Cîrstea, la rândul său, nu este deloc în cele mai bune relații cu Simona Halep. Chiar dacă se știu de mult și au fost colege și în echipa de Fed Cup, între ele s-a iscat un fel de rivalitate de la distanță, plină de răceală și ignorare reciprocă.

„Noi ne știm de la 8 ani. Dar nu am fost niciodată prietene apropiate. Suntem pur și simplu colege de breaslă. Ca-n orice job, cu unii colegi ai o legătură mai profundă, cu alții nu. Nici când eram copii nu eram foarte apropiate, pentru că suntem două persoane extrem de diferite. Nu exista două persoane mai diferite decât noi două”, a declarat Soranei Cîrstea despre Simona Halep, pentru site-ul mirceamester.ro, acum câțiva ani.

Soranja Cîrstea este, în schimb, bună prietenă chiar cu Jelena Ostapenko. Ele au făcut adesea și cuplu în concursurile de dublu din mai multe turnee, de-a lungul timpului. Interesant este că legătura dintre ele a început chiar după victoria letonei în fața lui Halep, la Roland Garros, în 2017.

„Jelena Ostapenko e un copil. Noi suntem prietene de după finala cu Simona: m-a întrebat de dublu in Asia și așa am ajuns să vorbim. E un copil și are inconștiența unui copil pe teren. Iar asta-mi place.

Cred ca vă mai câștiga Grand Slam-uri. Jelena e o persoană care azi poate să piardă la oricine, dar apoi poate să prindă o săptămână in care nu vezi mingea, câștigă cinci meciuri si nu-ți dai seama ce te-a lovit. Așa cum a făcut la Roland Garros. Cu 10 zile înainte de Roland Garros-ul câștigat de ea în 2017, am văzut-o la Roma in calificări. Se chinuia pe-acolo cu o jucătoare din Italia care primise un wildcard”, a dezvăluit Sorana într-un interviu acordat pentru mirceamester.ro, în 2019.