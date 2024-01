Ion Țiriac ar investi la Dinamo cu o singură condiție. A dezvăluit care ar fi aceasta: ”Doar dacă vine și el”

Ion Țiriac este fanul echipei Dinamo de mulți ani și suporterii ”câinilor” și-ar dori ca acesta să investească la club. Miliardarul a vorbit despre o posibilă implicare la formația din Ștefan cel Mare și a dezvăluit care ar fi condiția pentru a intra în fotbal. Cu ce persoană s-ar asocia.

Condiția pusă de Ion Țiriac pentru a investi la Dinamo

Ion Țiriac (84 de ani) este recunoscut ca un simpatizant al echipei Dinamo, iar în ultimii ani s-a speculat de multe ori că acesta ar putea investi la clubul din Ștefan cel Mare. Însă, miliardarul a spus de fiecare dată că nu vrea să intre în fotbal. Acum, a vorbit despre situața de la Dinamo și a spus că ar accepta să investească alături de o singură persoană.

Miliardarul a dezvâluit că a luat masa cu Mircea Lucescu și că ar accepta un proiect în fotbal, și implicit la Dinamo, doar alături de legendarul antrenor. ”Il Luce” este liber de contract după ce în luna noiembrie și-a dat demisia de la Dinamo Kiev.

”Am avut un prânz extraordinar de plăcut, am stat chiar vreo două ore, cu un prieten de-ai mei, care știe mai mult fotbal ca mine. L-am întrebat de Dinamo. Nenea Mircea mi-a spus despre ce e vorba. Dacă mâine dimineață, la vârsta care o are, Mircea Lucescu îmi zice: «Tabula rasa, facem o echipă care să se numească Dinamo Brașov, Dinamo Tărlungeni, un Dinamo», la asta m-aș băga cu nenea Mircea Lucescu. Cu toate că în fotbal sunt lucruri pe care nu le înțeleg”, a declarat Ion Țiriac.

Românii mei unde joacă, dacă sunt străini în lot?”

Ion Țiriac a vorbit și despre regulamentul din campionatul românesc care se referă la numărul jucătrilor străni într-o echipă și a sublniat că ar face schimbări drastice.

”Nu sunt megaloman, nu sunt rasist, nu sunt naționalist, dar nu înțeleg cum ai un regulament care zice că 13 din 20 de jucători pot fi străini. Păi, românii mei unde joacă, dacă sunt străini în lot?

Aș face niște reguli destul de drastice, prin care i-aș ajuta pe tineri să sară treapta de la divizia D până la o divizie regulară. În Europa sunt 5 sporturi: fotbal, fotbal, fotbal, fotbal, apoi vine tenisul. Noi suntem foarte în urmă, chiar la prima divizie”, a adăugat Ion Țiriac.

Pe ce a cheltuit Ion Țiriac sume imense de bani

Deși nu este atras să se implice în fotbal, Ion Țiiac a mărturist că se uită la meciuri și chiar a plătit sume imense pentru a fi prezent la unele partide disputate în Europa.

”Deja investesc toţi nervii uitându-mă la fotbal. Fotbalul la noi a devenit un sport foarte comunist. Nu contează că e alb şi negru pe teren, o dau de la unul la altul şi de la altul la unul. Nu înţeleg de ce şi îmi pare tare rău.

Dacă cineva a fost chibiţ de fotbal, Ion Ţiriac se ducea pentru un singur meci peste graniţă, prin Europa, vedeam meciul şi plecam. Mă costa mai mult decât toată echipa de fotbal numai ca să îi văd. Îmi place fotbalul, îl respect foarte mult şi jinduiesc mult după un fotbal mai bun în ţara aceasta”, declara Ion Ţiriac, în urmă cu câteva luni.

Ion Țiriac este al doilea cel mai bogat român şi are o avere estimată de revista Forbes la două miliarde de dolari. Publicația ”The Sun” a scris că acesta are de patru ori mai mulți bani decât fostul tenismen Roger Federer și, de asemenea, are câștuguri mai mari decât Messi și Ronaldo la un loc.