Ion Țiriac anunță un proiect gigant în România. Este ceva unic: ”Nu spun cât costă, ați cădea jos”

Ion Țiriac este al doilea cel mai bogat om din România, cu o avere estimată la două miliarde de euro. După ce a construit un patinoar, omul de afaceri a anunțat că pregătește o investiție gigant în România. Despre ce este vorba.

Omul de afaceri a construit un patinoar în Otopeni și a anunțat că Bucureștiul va avea, din nou, un turneu de tenis ATP 250. Pe lângă acestea, Ion Țiriac pregătește o investiție de amploare în România și a spus despre ce este vorba.

Miliardarul vrea să facă o academie de tenis, o sală de sport, un stadion de tenis, un bazin de înot și o sală pentru gimnastică. Întregul complex din Otopeni se va numi Țiriac City.

În București nu e o sală, nu e nimic. Fără să dau foarte multe detalii, un turneu ATP nu se poate juca în sală. Am niște probleme pentru că sunt și jocuri olimpice. O să facem și o sală aici, peste drum, cu drum și tot ce trebuie pentru o sală de 10-12.000 de locuri.

”O să admitem marea majoritate a copiilor, se cern apoi. Din cei 300 mai rămân 150 după 3 luni, apoi sunt 100 după 6 luni. Iar după un an mai rămân 30. Asta se întâmpla pe vremea mea la Dinamo, la tenis. Asta facem noi aici. Progresez destul de bine la Otopeni. (…)

Ion Țiriac a comentat și despre meciul demonstrativ al Simonei Halep (32 de ani), cu Steffi Graf (54 de ani) și Andre Agassi (53 de ani), din cadrul celei de-a 5-a ediții a Sports Festival. Evenimentul va avea loc în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, pe data de 15 iunie 2024.

Simona Halep a fost suspendată patru ani după ce a fosrt depistată pozitiv și va fi audiată în perioada 7-9 februarie la TAS, insă Ion Țiriac este de părere că sportiva nu va avea câștig de cauză la Lausanne. Mai mult, el susține că nu aceasta este vinovată, ci persoanele care i-au administrat suplimentele.

”De ce să fie ultimul ei meci? Moare? Ultimul meci este când știi că nu o să mai joci altul, dar ea poate să joace peste tot. Din câte știu eu, ea se antrenează zi și noapte, e mai ambițioasă decât era înainte.

Eu am suspiciunile mele cu TAS-ul, pentru că am fost «Stan-Pățitul» în 2000 și știu ce se întâmplă. După părerea mea, Simona Halep are o singură vină. A fost depistată pozitiv, se poate, dar de ce? Și când spui de ce… habar n-am eu. Întrebați-i pe cei responsabili, pe cei care o au avut-o în grijă”, a comentat Ion Țiriac.