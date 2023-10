Ion Țiriac face investiții masive în Romănia. Ce planuri are miliardarul

După ce a adus în Bucureşti turneul internaţional de tenis ATP 250, dotat cu premii totale în valoare de 600.000 de euro, Ion Ţiriac anunţă că va face investiţii uriaşe în România. Acesta vrea să construiască o mare arenă.

Bucureștiul va găzdui, din 2024, turneul de tenis ATP 250. Ultima ediţie a acestei prestigiose competiții a avut loc în anul 2016 și de atunci nu a mai fost organizat în Capitală din cauza situației de la arene BNR,

Turneul este organizat de Fundaţia Ţiriac şi se va desfăşura în perioada 15 – 21 aprilie 2024, dar, deocamdată, nu știe unde vor avea loc meciurile. O variantă este Centrul Național de Tenis, dar Ion Țiriac vrea să construiscă din fonduri proprii un stadion de tenis.

Ion Țiriac mai are în plan şi alte investiţii de zeci de milioane de euro și a spus că a primit sprijin şi de la premierul României în acest sens.

”Turneul ATP de anul viitor începe să fie la Bucureşti. Aici încep să construiesc cât pot de repede, cât de repede îmi dau aprobarea stadionul, pentru că nu avem unde să jucăm. Plus academia, plus sala lui Nadia, plus piscina lui Potec şi aşa mai departe. Adică ce am promis, eu aici fac!

Şi, deocamdata, nu sunt politician, nu mă interesează ce partide sunt, am găsit înţelegere la prim-ministru. Am găsit-o, domnule, dacă poţi să crezi, şi ne-a lăsat o treabă senzaţională. Legea pe care am făcut-o eu pe vremea domnului Ponta sau înainte, cea cu 20% din impozite să poţi să îi dai pentru sport, pentru învăţământ, pentru spitale şi aşa mai departe. A rămas”, a declarat Ion Țiriac, pentru AS.ro.