Invenția revoluționară a unor elevi din Brașov: Cu „Libelula” au adus aurul la Braşov

Elevii Cristian Nicolae Pepene și Rareș Maican de la Colegiul Naţional de Informatică „Grigore Moisil”, împreună cu Victor Bălan de la Colegiul Naţional „Unirea”, au obținut locul întâi la Concursul Național de Inovație Tehnică și IT „DaVinci” cu proiectul lor revoluționar numit „Libelula”.

Ca referință, Concursul Național de Inovație Tehnică și IT „DaVinci” reprezintă o platformă valoroasă pentru elevii pasionați de tehnologie și inovație din întreaga țară. Acest concurs oferă elevilor posibilitatea de a-și demonstra creativitatea și abilitățile tehnice în domeniul IT și al inovației tehnologice. Prin participarea la acest concurs, elevii au oportunitatea de a lucra la proiecte interesante și relevante, de a-și dezvolta abilitățile de lucru în echipă și de a primi recunoaștere pentru eforturile lor. Evenimentul reprezintă nu doar o competiție, ci și o oportunitate de învățare și de creștere personală și profesională pentru tinerii entuziaști în domeniul tehnologiei.

Inspirându-se din nevoia de captare a energiei în zonele urbane, cei trei elevi au gândit și realizat un prototip de turbină eoliană contrarotativă.

Proiectul propune un sistem inovator cu ax vertical ce utilizează două discuri contrarotative și pale flexibile care se adaptează direcției vântului, asigurând o eficiență ridicată în captarea energiei eoliene. Cristian Nicolae Pepene a explicat că ideea acestui proiect a fost rezultatul unei munci susținute pe parcursul a aproape trei sferturi de an școlar, iar rezultatele lor au fost remarcate la competiția din 11 mai, la București.

„Am observat că este o problemă cu captarea energiei în zonele urbane și ne-am gândit cum am putea să schimbăm și să găsim o soluție. Noi am mai efectuat și alte prototipuri prin care am ajuns la ultima soluție, care este cea mai eficientă. Aceasta constă într-un sistem de două discuri angrenate la bază cu un sistem de printare 3D. Acestea se rotesc în sensuri opuse, reușind să capteze toată energia, pe aceste discuri sunt așezate niște pale care se deschid și se închid cu ajutorul vântului, în funcție de poziția în care se află”, a explicat Cristian Nicolae Pepene.