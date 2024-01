INTERVIU Spre Lună, de pe meleaguri mioritice: Povestea românului care a ajuns să lucreze în departamentul Lunar Exploration al ESA

Laurențiu Daniel Nicolae este un român care lucrează la European Space Agency ESA (Agenția Spațială Europeană). Este pasionat încă de mic de inginerie aerospațială, și-a explorat fascinația pentru obiectele din jur încă de la o vârstă fragedă, iar talentul său ingineresc i-a adus un job la ESA.

De la Facultatea de Inginerie Aerospațială la Politehnica București, unde a studiat aerodinamica, a ajuns să activeze ca System Engineer la ESA ESTEC în Olanda, în departamentul de explorare a Lunii, fiind parte din prima generație de Junior Professionals în cadrul programului ESA Junior Professional Programme.

Playtech a discutat cu Laurențiu despre cum e să lucrezi ca român în străinătate, cum și când vom ajunge pe Lună și ce planuri are comunitatea științifică pentru explorarea spațiului.

Explorarea Lunii, explicată de un român care lucrează la ESA

Playtech: Cum a început drumul tău spre explorarea spațiului? A fost pasiune încă de când erai copil sau a venit pe parcurs? Ce studii, ce pregătire ai în domeniu, care este experiența ta profesională

Laurențiu Nicolae: Călătoria mea a început fără o destinație bine definită, la o vârstă fragedă, atunci când încercam să înțeleg cum funcționează obiectele din jurul meu. Ceva mai târziu, am început să-mi exersez ”talentul ingineresc” pe calculatorul vărului meu, pe care l-am stricat de mai multe ori. În liceu am devenit foarte pasionat de sporturile cu motor, în mod particular de Formula 1, unde tehnologia este dusă la extrem pentru performanța pe circuit. Eram fascinat de Adrian Newey (unul dintre cei mai de succes proiectanți din Formula 1), de formele aerodinamice ale monoposturilor desenate de el și îmi doream ca, într-o bună zi, să pot face același lucru. În consecință, am decis să urmez cursurile Facultății de Inginerie Aerospațială, din cadrul Politehnicii București, locul sinonim cu studiul aerodinamicii în România.

În anul 3 de facultate am realizat că drumul meu spre Formula 1 nu se putea materializa, din cauza lipsei de oportunități similare în România. Am căutat alternative și, pentru că îmi plăcea programarea, am aplicat la un internship în cadrul companiei GMV România, unde am lucrat timp de aproape trei ani în departamentul responsabil cu dezvoltarea de algoritmi pentru procesarea de imagini, aplicați în domeniul spațial. Acolo mi-am descoperit pasiunea pentru acest domeniu și mi-am dorit să evoluez profesional în acea direcție.

A urmat apoi o altă aventură, în Darmstadt, Germania, în cadrul companiei Terma GmbH, unde am dezvoltat software de simulare al sateliților. A fost locul în care am învățat foarte multe lucruri noi și am colaborat cu oameni veniți din foarte multe țări, un lucru esențial în domeniul spațial. Acolo am învățat, de asemenea, ce înseamnă cu adevărat profesionalismul.

Ulterior, am aplicat la programul de Young Graduate Trainee din cadrul Agenției Spațiale Europene, în care am fost admis pe o poziție de Navigation Engineer, în cadrul unui proiect de dezvoltare a unui sistem de aselenizare precisă, timp de doi ani. În acest moment activez ca System Engineer la ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) din Noordwijk, Țările de Jos, în departamentul de explorare a Lunii, făcând parte totodată din prima generație de Junior Professionals – în cadrul Junior Professional Programme al ESA.

Până acum am avut parte de o călătorie dificilă, dar foarte captivantă.

Citeteși și: INTERVIU Povestea impresionantă a unei românce care a ajuns inginer aerospațial la Agenția Spațială Europeană: De la meridianele României la Orion

Playtech: Ce te-a determinat să alegi să lucrezi pentru Agenția Spațială Europeană în domeniul explorării lunare?

Laurențiu Nicolae: Notorietatea ESA a avut un rol important în alegerea mea, cât și interesul meu față de tehnologia aplicată în domenii extreme, iar explorarea lunară este cu siguranță unul dintre ele. Pe cât de incitantă este ideea de explorare, pe atât este de dificilă din punct de vedere tehnic. Însăși aselenizarea este una dintre cele mai complexe etape dintr-o misiune, iar suprafața Lunii este unul din cele mai neospitaliere medii, având nopți lungi și reci (cu temperaturi de -130 °C) și zile foarte calde (cu temperaturi de până la 120 °C). Toate aceste dificultăți mi-au alimentat interesul și ambiția, și ca un Magellan modern, am pornit pe un drum necunoscut, dar foarte interesant.

Playtech: Cum ai luat decizia de a pleca din România, te-ai mai întoarce? Și cum e să lucrezi ca român în străinătate?

Laurențiu Nicolae: Mi-am dorit o schimbare de perspectivă încă din timpul facultății. Decizia ulterioară de relocare a fost determinată de obiectivul meu profesional, de a deveni un profesionist în domeniul spațial, domeniu care nu este foarte popular în Romania. Relocarea într-o altă țară a venit la pachet și cu multe încercări, de la lipsa familiei și a prietenilor din România până la diferențe culturale și lingvistice. Privind retrospectiv, mă bucur că am avut curajul să iau această decizie, fiind poate cea mai nebunească alegere personală, dar și cea mai inspirată. Cât despre o reîntoarcere definitivă în Romania, aceasta nu poate fi exclusă niciodată.

Playtech: Care au fost principalele provocări pe care le-ai întâmpinat în procesul de a te pregăti și de a te integra în echipa ESA?

Laurențiu Nicolae: Integrarea în echipa ESA a fost relativ ușoară, având deja o experiență anterioară într-un mediu multicultural. A reprezentat, în schimb, o mare provocare toată perioada de început, marcată de pandemia de Covid și de interacțiuni exclusiv virtuale cu noii colegi. O altă provocare o reprezintă până astăzi vasta experiență a colegilor mei de la care învăț în fiecare zi și care îmi alimentează spiritul competitiv. Faptul că nu sunt cel mai inteligent din cameră m-a ajutat foarte mult.

Citește și: Misiunile de pe Lună, în 2024: Oamenii de știință au planuri mari anul acesta

Playtech: La ce tehnologii și inovații contribui sau dezvolți în cadrul Departamentului de Explorare a Lunii, dacă poți vorbi despre asta, și cum pot acestea să aducă contribuții semnificative în cercetarea spațială?

Laurențiu Nicolae: În acest moment lucrez la mai multe proiecte care se încadrează în două mari direcții. Prima direcție o reprezintă explorarea lunară din raționamente științifice. Un proiect din această direcție este PROSPECT, în cadrul căruia dezvoltăm un echipament complex de extragere și analiză a regolitului de la Polul Sud al Lunii, pentru a determina existența apei sub formă de gheață. Această analiză este fundamentală, întrucât resursele de acolo vor permite funcționarea unor baze umane pe termen lung pe suprafața Lunii.

A doua direcție o reprezintă dezvoltarea de tehnologii care să permită explorarea științifică a Lunii. Aici pot menționa proiectul LandCam – X, al cărui obiectiv este de a lua imagini, folosind o cameră specială, în timpul aselenizării și de a folosi ulterior aceste imagini pentru a valida algoritmi de navigație precisă, ce vor fi folosiți pentru viitoarele aselenizări europene. Camera va zbura la finalul acestui an la Polul Sud al Lunii, la bordul lander-ului Griffin, dezvoltat de compania americana Astrobotic.

Pe lângă proiectele aflate deja în desfășurare, iau parte la alte două proiecte aflate în faze incipiente. Unul dintre acestea își propune dezvoltarea unei tehnologii de comunicare și poziționare wireless, pentru vehicule aflate pe suprafața Lunii, iar un altul are drept obiectiv dezvoltarea unui modul care să permită funcționarea unor experimente științifice în timpul nopții lunare. Funcționarea pe suprafața Lunii un timp îndelungat (și implicit pe timpul nopții lunare) reprezintă una din marile provocări tehnice actuale, din cauza lipsei luminii solare pe o perioada relativ lungă (aproximativ două săptămâni) care nu permite utilizarea metodelor convenționale de generare a electricității (folosind panouri solare).

Playtech: Cum descrii colaborarea cu colegii din diverse țări și culturi în cadrul proiectelor de explorare lunară desfășurate de ESA?

Laurențiu Nicolae: Colaborarea cu colegii din ESA, cât și din industria europeană, este în mare parte constructivă, munca în echipă fiind esențială în acest domeniu. Există și momente în care diferențele de opinie își spun cuvântul, dar care sunt rezolvate de cele mai multe ori prin discuții aprofundate sau negocieri (în interacțiunile cu entitățile industriale). Dificultățile pot apărea însă în cazul colaborărilor cu entități de pe alte continente, unde diferențele culturale, cât și cele tehnice, trebuie analizate cu mai mare atenție.

Playtech: Care sunt principalele obiective ale Departamentului de Explorare a Lunii la momentul actual și cum contribuie proiectele tale la atingerea acestor obiective?

Laurențiu Nicolae: Obiectivele principale ale departamentului se regăsesc într-o strategie mai amplă, denumită Terrae Novae, care include printre altele:

aselenizarea primului astronaut european pe suprafața Lunii înainte de 2030

dezvoltarea de capacități de aselenizare autonome

dezvoltarea de echipamente științifice, cât și infrastructura necesară pentru explorarea extinsă a suprafeței, pe termen lung.

Proiectele la care lucrez au fost inițiate pentru a servi la îndeplinirea acestor obiective și includ, de asemenea, colaborarea la nivel internațional cu entități comerciale sau instituționale.

Citește și: Oamenii de știință au descoperit o rocă radioactivă misterioasă pe partea îndepărtată a Lunii: ce secrete ascunde, ce spun astronomii

„În următorii ani explorarea lunară va atinge cote foarte înalte”

Playtech: Ce implică concret munca ta în proiectele de explorare lunară și care sunt aspectele pe care le găsești cel mai captivante în această activitate?

Laurențiu Nicolae: Munca mea de zi cu zi presupune monitorizarea activităților industriale, rezolvarea problemelor care apar în timpul procesului de proiectare și testare, cât și activități de simulare independentă (shadow engineering). De asemenea, în cazul proiectelor aflate în stadiu incipient, o sarcină foarte importantă pe care o am este definirea cerințelor ce vor fi aplicate de către industrie în dezvoltarea produsului finit.

Lucrez, de asemenea, la planificarea operațiunilor, care au un rol definitoriu în execuția unei misiuni spațiale propriu-zise. Nu în ultimul rând, încerc pe cât posibil să rămân la curent cu ultimele știri și descoperiri din domeniu (lucru deloc ușor într-un domeniu așa de dinamic). Pentru mine, cel mai captivant lucru, care s-a păstrat din copilărie, este să înțeleg cum funcționează diversele elemente tehnice.

Playtech: Cum vezi evoluția explorării lunare în următorii ani (când vom ajunge să călătorim pe Lună, să avem baze lunare, chiar să locuim acolo) și care crezi că sunt perspectivele pentru participarea României în astfel de inițiative?

Laurențiu Nicolae: În următorii ani explorarea lunară va atinge cote foarte înalte. Chiar în acest an va avea loc o serie de aselenizări, atât ale unor entități comerciale, cât și ale unor jucători instituționali. Mai mult, la nivelul NASA se pregătește de ceva timp programul Artemis, care are drept scop explorarea de lungă durata a Lunii, atât orbital (unde se va localiza Gateway – o stație spațială destinată astronauților, pentru care ESA dezvoltă două module), cât și pe suprafață, fiind programate aselenizări aproape de Polul Sud.

La nivelul ESA se dezvoltă ESM (European Service Module) parte componentă a Orion (nava spațială care va transporta astronauți în jurul Lunii), cât și un viitor lander robotic european (ce poartă numele de Argonaut). Personal, îmi doresc să asist la o nouă aselenizare umană până in 2030. Sper, de asemenea, ca Europa să participe activ în această nouă cursă spațială și sper ca Romania să contribuie activ, prin participarea sa la ESA.

Citește și: Americanii se întorc pe Lună după 50 de ani de la aselenizare

Playtech: Cum gestionezi echilibrul între munca ta în domeniul spațial și viața personală, având în vedere natura complexă a proiectelor în care ești implicat?

Laurențiu Nicolae: Uneori acest echilibru poate fi foarte fragil, iar asta pentru că volumul de muncă este semnificativ, mai ales în anumite faze ale unui proiect. Fiind mai mult o pasiune și mai puțin un job, orele trec pe nesimțite. Din fericire, am o rutină foarte bine definită, care mă ajută să îmi mențin un echilibru al vieții. Ca bonus, locuiesc foarte aproape de Marea Nordului, unde reușesc să mă deconectez atunci când simt nevoia.

Playtech: Care sunt sfaturile tale pentru tinerii români interesați să urmeze o carieră în domeniul spațial și să ajungă să lucreze pentru organizații precum ESA?

Laurențiu Nicolae: Lucrul în acest domeniu necesită multă pasiune, curiozitate, cât și o gândire critică. Ca atare, este nevoie de mult studiu individual, care poate fi realizat folosind multitudinea de resurse online. De asemenea, lucrul într-un mediu multicultural este obligatoriu. Pentru asta există o multitudine de oportunități în mai toate țările europene, fie în industrie (unde există o nevoie acută de specialiști) sau în diverse instituții (ex. ESA, EUMETSAT).

În funcție de stadiul curent al carierei sale, un tânăr poate opta fie pentru programe de internship sau pentru programe mai avansate. Nu în ultimul rând, un tânăr trebuie să depună un efort susținut și să nu se dea bătut în fața provocărilor, iar asta pentru că nu poți urca o scară cu mâinile în buzunar.

Citește și: Prima aterizare pe Polul Sud al Lunii: un VIDEO incredibil dezvăluie momentul în care roverul Chandrayaan-3 din India a ieșit pe suprafața Lunii