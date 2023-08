India este prima țară care a aterizat la polul sudic al Lunii: ce înseamnă asta pentru viitorul călătoriilor spațiale

India este prima țară care a aterizat la polul sudic al Lunii. Chandrayaan-3 este, de asemenea, prima aterizare pe Lună de succes din India.

India tocmai a făcut istorie în zborurile spațiale, în mai multe moduri. Landerul Vikram al sondei spațiale Chandrayaan-3 a aterizat cu succes pe Lună, marcând prima aterizare cu succes a țării pe suprafața lunii. Este doar a patra țară care face acest lucru după Uniunea Sovietică, SUA și China.

HISTORY HAS BEEN MADE#Chandrayaan3‘s successful landing means that India is now the 4th country to soft-land a spacecraft on the Moon, and we are now the ONLY country to land successfully near the south pole of the Moon! 🇮🇳🌖 #ISRO pic.twitter.com/1D8Bdo4r8F

— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) August 23, 2023