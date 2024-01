INTERVIU Serialul Echo, pe Disney+: De vorbă cu Sydney Freeland care a regizat producția Marvel EXCLUSIV

Mult așteptata producție „Echo” a studiourilor Marvel s-a lansat pe Disney+ pe 10 ianuarie 2024. Serialul spune povestea lui Maya Lopez, care trebuie să se confrunte cu propriul trecut, amintindu-și originile și descoperind importanța familiei și a comunității. Doar înțelegându-și pe deplin situația, ea va putea, în sfârșit, să meargă mai departe.

Redacția Playtech a discutat cu Sydney Freeland care a regizat seria Echo, despre personaje, acțiune și la ce să ne așteptăm de la serial.

Echo, de la studiourile Marvel, pe Disney+

Studiourile Marvel prezintă „Echo,” punând-o în centrul atenției pe Maya Lopez, urmărită de imperiul criminal al lui Wilson Fisk. Când călătoria o aduce acasă, ea trebuie să se confrunte cu propria familie. Această serie de cinci episoade, intensă și realistă, este o poveste care urmărește căutarea de putere și răzbunare a Mayey.

Episoadele serialului au fost regizate de Sydney Freeland (Navajo) și Catriona McKenzie (Gunaikurnai). Producătorii executivi sunt Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin (Blackfeet), Marion Dayre și Sydney Freeland. Jennifer L. Booth și Amy Rardin sunt coproducători executivi.

„Echo” o are în distribuție, în rol principal, pe Alaqua Cox („Hawkeye”) în rolul Mayei Lopez. În serie mai joacă Chaske Spencer („Wild Indian”, „The English”), Tantoo Cardinal („Killers of the Flower Moon”, „Stumptown”), Devery Jacobs („Reservation Dogs” de la FX, „American Gods”), Zahn McClarnon („Dark Winds”, „Reservation Dogs” de la FX) și Cody Lightning („Hey, Viktor!”, „Four Sheets to the Wind”), alături de Graham Greene („1883”, „Goliath”) și Vincent D’Onofrio („Hawkeye”, „Daredevil”, „Law & Order: Criminal Intent”), care revine în rolul malefic al lui Wilson Fisk, cunoscut și ca Kingpin – prezentând complicata sa relație cu tânăra Maya, având un impact semnificativ asupra viitorului ei.

Interviu Sydney Freeland

Sydney Freeland este o regizoare și scenaristă americană, cunoscută pentru contribuțiile sale în industria cinematografică și televizată. S-a născut în 1980 și a crescut în statul american Arizona, aparținând poporului nativ american navajo.

Sydney Freeland a devenit cunoscută în special pentru filmul său din 2014, „Drunktown’s Finest”, care explorează identitatea culturală și diversitatea din rezervația navajo. A abordat subiecte sensibile legate de comunitatea indigenă și a adus în prim plan perspectivele și provocările acestui grup.

De-a lungul carierei sale, Freeland a continuat să lucreze în industrie, aducând contribuții notabile în cinematografia americană.

Playtech: Erai fană Echo ca o creație din benzile desenate, înainte să te implici în seria aceasta? Și ce te-a atras când te-ai gândit să aduci la viață povestea ei extinsă pe ecran?

Sydney Freeland: E o întrebare minunată! Am crescut citind benzi desenate Marvel, dar interesul meu a scăzut odată cu începerea liceului. Așadar, cred că povestea Echo a apărut poate chiar după ce am absolvit liceul.

Așa că, răspunsul sincer este că nu eram familiarizată cu personajul când am început proiectul, dar a fost o temă incredibil de distractivă să aprofundez și să citesc toate benzile desenate, odată ce am devenit conștientă de proiect.

Dar apoi, cred că, în ceea ce privește aspectul MCU al poveștii, unul dintre cele mai interesante și entuziasmante lucruri pentru mine a fost faptul că era un antagonist în Hawkeye. Și așa că, atunci când m-am alăturat proiectului și am comunicat asta cu Marvel, răspunsul lor a fost de genul „Oh, haideți să ne axăm pe asta!”.

Astfel, am analizat cât de profund putem merge în acel „rabbit hole”. Și asta a influențat cu adevărat totul. Așa că pentru mine, este incredibil de interesant să explorez latura aceasta – cum devine o fată surdă, nativă americană, un locotenent de top în lumea subterană a Kingpin, pentru că asta trebuie să fie de două ori mai dificil pentru cineva care este surd. Și este ca și cum a trebuit să muncească de două ori mai mult pentru a fi pe jumătate la fel de bună sau, în acest caz, a trebuit să muncească de două ori mai mult pentru a fi pe jumătate atât de rea.

Playtech: Cum ai abordat background-ul cultural din Echo, ca membru al Națiunii Choctaw? Cum a fost, cum ai lucrat la încorporarea acestuia în povestea și dezvoltarea personajului?

Sydney Freeland: Da, lucrările mele explorează adesea teme de identitate și reprezentare. Am o mare responsabilitate de a portretiza diverse personaje și povești pe ecran.

Aceste aspecte sunt extrem de importante și pentru Marvel. Și așa că unul dintre primele lucruri pe care le-am făcut când m-am implicat în proiect a fost să ne conectăm cu Națiunea Choctaw din Oklahoma. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că, eu sunt navajo, sunt indigen. Cultura navajo, limba sunt extrem de diferite față de limba și cultura Choctaw. Sunt la fel de diferite ca portugheza și poloneza, spre exemplu.

Așadar, chiar dacă sunt nativ american, nu sunt Choctaw. Deci, primul lucru pe care l-am făcut când m-am implicat a fost să mă conectez cu Națiunea Choctaw din Oklahoma. Eu și echipa mea am zburat toți acolo, ne-am întâlnit cu șeful Națiunii Choctaw, cu experți în limbă, specialiști culturali și am încercat cu adevărat să înțelegem tot.

Le-am spus – “Uite, noi nu suntem aici să vă spunem ce vom face. Suntem aici să vă cerem permisiunea, dar vrem să accesăm expertiza voastră despre limbă, cultură și tradiții pentru a spune o poveste mai autentică”. Și, dincolo de asta, am vrut doar să creăm un dialog. Națiunea Choctaw a fost un colaborator uimitor și au înțeles ce încercam să facem. Au înțeles că personajul Maya este un antagonist și că va fi mai întunecată decât ce vedem în mod normal. A fost o experiență atât de minunată. Și cred că unul dintre exemplele perfecte este în al doilea episod al serialului.

„Maya Lopez este BADASS!”

Playtech: Într-unul dintre interviurile tale ți-ai exprimat dragostea pentru seria Daredevil de pe Netflix. Ce ți-a plăcut la acel serial și vezi vreo asemănare cu Echo?

Sydney Freeland: Da, cred că sezonul trei al lui Daredevil este un exemplu minunat al personajului Kingpin și superputerea lui nu este forța lui, ci inteligența sa. De asemenea, interesantă este și abilitatea și capacitatea sa de a manipula psihologic oamenii pentru a obține ceea ce vrea.

Și așa că, pentru noi, în dezvoltarea serialului, acesta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am explorat. Din benzile desenate, pentru noi a fost cu adevărat palpitant să aflăm cât mai multe despre personaj, să construim pe acesta, dar să o facem în felul nostru, pentru că nu suntem legați de seria Netflix, nu suntem legați de MCU cu adevărat și avem această libertate creativă.

Playtech: Ce aspecte din Echo ești cea mai entuziasmată să experimenteze publicul, cum te aștepți să primească fanii această serie?

Sydney Freeland: Sper ca publicul s-o aprecieze foarte mult pe Alaqua Cox (n.r. personajul principal din Echo, Maya Lopez). Nu am cuvinte suficiente ca să descriu această actriță talentată.

Toată experiența ei de filmare a fost formată doar din câteva zile de filmare și, cu toate astea, a fost liderul unei întregi serii Marvel. Cox a reușit să depășească fiecare provocare pe care a primit-o și a dat viață acestui personaj într-un mod pe care nimeni altcineva nu l-ar fi putut face.

Așa că, pentru a-ți răspunde la întrebare, lucrul de care sunt cea mai încântată este ca oamenii să o întâlnească pe Lopez pe marele ecran și s-o îndrăgească. Desigur, și povestea.

Playtech: Personajul principal, Maya Lopez, are o poveste foarte intensă. Cum ai reușit să conturezi asta?

Sydney Freeland: Da, Echo este despre explorarea traumelor și cum ne afectează. Cum ne descurcăm? Cum îi afectează pe alții? Cum relaționăm unii cu alții dacă avem o experiență traumatică similară?

Am ajuns, așadar, să creăm acest spectru foarte, foarte interesant de traume și cum ne descurcăm cu ele. Și avem persoane relativ nevinovate, cum ar fi cineva ca Lopez, care are un eveniment foarte traumatizant care i se întâmplă când este foarte tânără și putem vedea cum se descurcă cu asta în viața ei. Am vrut să evidențiez povestea ca ceva cu care mulți oameni se pot identifica sau cu care pot empatiza.

Playtech: Care a fost una dintre cele mai mari provocări pe care le-ai întâlnit la filmările Echo?

Sydney Freeland: 150% a fost provocarea de învăța limbajul semnelor și de a-l transpune pe marele ecran. A fost o experiență emoționantă, benefică pentru mine. În special, mă emoționează la final o scenă în care personajele surde comunică doar prin limbajul semnelor.

Playtech: Dacă ai avea o super-putere, care ar fi aceea?

Sydney Freeland: Să creez a 25-a oră din zi!

Playtech: O poți descrie pe Maya în doar trei cuvinte?

Sydney Freeland: O descriu în doar un cuvânt: BADASS! (n.r. râde)

Așadar, cel mai recent serial de la Studiourile Marvel, Echo, a debutat pe Disney+. Producția de cinci episoade poate fi urmărită cu ușurință și fără a cunoaște alte titluri din Universul Cinematografic Marvel. Serialul se adresează exclusiv telespectatorilor cu vârsta de peste 16 ani.