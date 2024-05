INTERVIU Romanian Design Week 2024: Când și unde poți participa, ce surprize sunt la ediția de anul acesta

Romanian Design Week este festivalul multidisciplinar dedicat industriilor creative, organizat de The Institute, prezentat de UniCredit Bank și finanțat de Ministerul Culturii. Anul acesta va avea loc între 24 mai și 2 iunie la București, în clădirea fostului restaurant CINA, lângă Ateneul Român.

Ediția din acest an invită publicul să exploreze orașul și să descopere potențialul acestuia, investigând în același timp metodele prin care creativitatea și inovația pot modela spațiile urbane ale viitorului, sub tema „Unlock the city”.

RDW Exhibition, unul dintre formatele festivalului, propune peste 200 de proiecte din 6 categorii diferite: arhitectură, design interior, design vestimentar, design grafic, design de produs și ilustrație. Acestea au fost alese de un board format din șase echipe de curatori locali și internaționali.

Biletele pot fi achiziționate de aici. Elevii, studenții și pensionarii au acces gratuit, iar deținătorii de card UniCredit de la Mastercard beneficiază de un discount de 50% la achiziția biletelor.

Interviu Bianca Dumitrașcu, Romanian Design Week

Unul dintre participantii acestei ediții va fi Bianca Dumitrașcu, designer specializat în lettering si typography. Echipa Playtech a discutat cu Bianca despre cum se îmbină designul cu tehnologia, importanța lettering-ului și a typography-ului în lumea online, dar și ce pregătește pentru festival.

Playtech: Povestește-ne puțin despre tine și parcursul tău profesional. Care sunt proiectele cu care te mândrești cel mai mult?

Bianca: Parcursul meu a fost mereu în continuă schimbare și evoluție. Am studiat arte plastice și design grafic, iar după mulți ani în care am lucrat ca brand designer și mai apoi ca art director în publicitate, am ales să mă specializez în creația și utilizarea de literă, redescoperind astfel ce înseamnă, de fapt, design-ul grafic, cât de versatil și important este. Simt că abia după experiența de la Barcelona din 2018 a început cu adevărat cariera mea profesională, pentru că atunci am început să iau decizii de design mult mai conștiente și bazate pe o fundație solidă de cunoștințe.

Mă mândresc cu colaborările în care reușesc să creez sisteme și identități autentice unor produse sau servicii în care chiar cred. Iar cele mai dragi îmi sunt proiectele educative sau cele în care știu că am contribuit cu ceva util și pozitiv societății sau spațiului public.

Playtech: Cum crezi că se îmbină designul cu tehnologia în contextul actual al societății?

Bianca: Design-ul s-a dezvoltat și a evoluat odată cu tehnologia dintotdeauna. Sunt două domenii care depind unul de altul și se completează reciproc. Fiecare avans tehnologic este un avans considerabil în design – și invers. Dacă vorbim despre contextul actual local (și aici îmi permit să fac referire doar la cel vizual), sunt de părere că ne-am concentrat mai mult pe tehnologie și mai puțin pe valorile sau importanța design-ului. Ele se îmbină din inerție, iar rezultatele sunt adesea nefericite.

Playtech: Care consideri că sunt principalele beneficii și provocări ale acestei interacțiuni între design și tehnologie?

Bianca: Beneficiile sunt infinite. Aș menționa aici accesul facil la educație și resurse educative, iar apoi lucrurile evidente, precum calitatea și eficiența, care au crescut exponențial în ultimii ani. Cea mai mare provocare rămâne capacitatea de a ține pasul cu schimbările și, cu siguranță, ușurința cu care renunțăm la a ne mai folosi capacitățile creative și decizionale, din comoditate.

Playtech: Cum crezi că influențează lettering-ul și typography-ul experiența utilizatorilor online?

Bianca: Ai atins un punct foarte drag mie aici. Probabil cea mai importantă utilitate a typography-ului a fost și va fi mereu să îmbunătățească experiențele citirii și ale comunicării în orice mediu. Ultimii ani au adus o importantă creștere calitativă, atât a tipurilor de literă gândite și create special pentru online, cât și a ecranelor, a sistemelor de operare, a navigatoarelor web ș.a.m.d. Văd tot mai des site-uri (internaționale) de instituții, publicații, brand-uri sau portofolii care arată impecabil, au un grid bine gândit, sunt curate și ușor de parcurs. La noi am văzut foarte puține.

Lettering-ul influențează mai degrabă emoțional decât funcțional. Este potrivit pentru a exprima mesaje, povești și emoții prin tehnici sau compoziții atractive și unice.

Playtech: Poți să ne povestești despre procesul creativ din spatele designului hărții CT Bus?

Bianca: Harta CT bus a fost probabil apogeul OCD-ului meu de a ordona și a sistematiza cât mai multe informații. Am început cu analiza hărții geografice a Constanței și a traseelor pe fiecare direcție, urmată de un proces de simplificare și geometrizare a acesteia pe un grid de 45 de grade, cu distanțe calculate în funcție de traseul și intersecțiile cele mai aglomerate. De aici am urmat pașii clasici: dezvoltare paletă de culori; alegerea unui tip de literă cu o înălțime generoasă pentru a cuprinde denumirile lungi în spații cât mai restrânse și fără a afecta lizibilitatea; definirea stilului grafic pentru stații, direcții, noduri, pictograme, legendă.

Playtech: Ce pregătești ca participant la festivalul Romanian Design Week din București?

Bianca: Am pregătit un atelier de Caligrafie Umanistă, ce va avea loc pe 31 mai și 1 iunie. Pentru această ocazie l-am invitat pe Joan Quirós (din Valencia, Spania), unul dintre cei mai buni caligrafi pe care am avut plăcerea să-i cunosc și un profesor cu o experiență remarcabilă. Sunt extrem de entuziasmată de acest eveniment, pentru că vom studia un tip de scriere cu o importantă valoare istorică, care a contribuit la dezvoltarea formelor de bază pe care le regăsim în majoritatea tipurilor de literă folosite astăzi. Vom posta mai multe informații pe contul de instagram @caracter.cu.caracter.

Playtech: Care crezi că e importanța unui festival ca RDW pentru designerii români?

Bianca: Un festival ca RDW este extrem de important atât pentru designeri, cât și pentru toți ceilalți. Este una dintre oglinzile societății românești. Un demers care a contribuit considerabil la dezvoltarea culturală a Bucureștiului și a României, unde putem vedea an de an cum designul în toate formele sale oferă soluții cât mai reușite și adaptate nevoilor, contextelor sau tradițiilor locale.

Playtech: Ce înseamnă pentru tine „Unlock the city?”

Bianca: Înseamnă să ne dăm seama că orașul este, în primul rând, pentru oameni, iar mediul în care alegem să trăim trebuie apreciat și respectat. Mai puțin „zgomot vizual”.

Playtech: Cum crezi că va evolua domeniul lettering-ului și al typography-ului în viitor, având în vedere progresul tehnologic continuu? Cum vede un designer dezvoltarea AI-ului?

Bianca: Eu văd AI-ul ca un alt instrument cu ajutorul căruia îmi pot realiza mai eficient și mai precis ideile. Dar eu încă militez pentru scrierea cu penița și stiloul, nu știu dacă sunt potrivită să răspund la asta.

Atât în general, cât și în lumea typography-ului, vor exista întotdeauna tradiționaliști, cei ce îmbrățișează ultimele trenduri sau tehnologii și cei ce explorează axa dintre cele două. E fascinant de urmărit cum se vor combina cele două și sunt convinsă că una nu o va elimina pe cealaltă.

Playtech: Ce sfaturi ai pentru designerii aspiranți care doresc să se specializeze în domeniu?

Bianca: Să aibă răbdare cu propriul ritm. Să nu se oprească niciodată din a învăța sau din a explora stiluri și tehnici. Design-ul este un domeniu cu o istorie vastă, iar suporturile, programele digitale și tehnologia sunt doar resurse care ne ajută să ne punem în practică ideile. Ideile vin din cunoaștere, auto-cunoaștere, experimentare și experiență.

Playtech: Ce planuri, proiecte de viitor ai?

Bianca: Anul acesta mă voi concentra pe relansarea și repoziționarea Caracter cu Caracter, o inițiativă personală care a început ca o simplă pagină de Instagram, dar s-a transformat ușor într-o serie de ateliere practice dedicate scrierii și literelor. În curând vom lansa și un magazin (online și fizic) cu instrumente de scris și multiple materiale educative pentru caligrafie, lettering și type design.

Romanian Design Week 2024 promite să fie o experiență captivantă, aducând împreună talente creative și inovatoare pentru a debloca potențialul orașului și a inspira viitoarele generații de designeri. Sub tema „Unlock the city”, evenimentul nu doar sărbătorește creativitatea urbană, ci și încurajează participanții să reflecteze asupra impactului lor asupra mediului urban și a comunității în ansamblu.