Inteligența artificială poate îmbogăți planeta. Câți bani ar putea aduce economiei globale în viitorul apropiat

Inteligența artificială generativă se pregătește să devină un motor economic global, generând o valoare estimată între 6 și 8 trilioane de dolari, potrivit Accenture Technology Vision 2024.

Vezi și: Inteligența artificială trebuie să fie reglementată. Impactul ei asupra învățământului, măsurile propuse de UNESCO

Inteligența artificială face bani

Raportul evidențiază modul în care tehnologia devine tot mai umană în natura sa și proiectează un impact semnificativ asupra diverselor industrii.

Potențialul IAG în mediul de muncă: Accenture Technology Vision 2024 subliniază că Inteligența Artificială Generativă are capacitatea de a influența până la 44% din totalul orelor de lucru înregistrate în toate sectoarele economice.

Asta deschide drumul îmbunătățirii productivității în aproximativ 900 de tipuri de locuri de muncă diferite, arată studiul.

Vezi și: Giganții de inteligență artificială, mai „secretoși” decât ar fi bine pentru omenire. Ce s-a aflat

Tendințele anului 2024

Tendințele-cheie ale tranziției la tehnologii „Human by Design” sunt prezentat în raportul care identifică patru elemente cheie în cadrul tranziției către tehnologii de acest fel:

– A Match Made in AI: Crearea unei lumi în care datele sunt reorganizate în moduri care facilitează un raționament similar celui uman și chiar imită creativitatea.

-Meet My Agent: O lume în care agenți cu abilități de inteligență artificială lucrează în numele persoanelor și fac parte dintr-un ecosistem interconectat.

-The Space We Need: Crearea de noi lumi imersive de interacțiune personală prin extinderea lumilor noastre fizice, 2D, în noi medii 3D create cu ajutorul tehnologiilor.

-Our Bodies Electronic: Dezvoltarea unei noi interfețe umane folosind tehnologii inovatoare, încorporate.

-Proiecția Valorii Economice: Accenture Technology Vision prezintă o perspectivă optimistă, subliniind că IAG poate aduce o valoare economică globală între 6 și 8 trilioane de dolari.

În contextul acestei prognoze, 94% dintre executivi consideră că tehnologiile de interfață umană vor îmbunătăți înțelegerea comportamentelor și intențiilor, transformând interacțiunea om-mașină.

Raportul Accenture’s Technology Vision a analizat, timp de 24 de ani, mediul de afaceri pentru a identifica tendințele tehnologice cu cel mai mare potențial de perturbare.

Informațiile pentru studiul din 2024 au fost colectate de la un Consiliu Consultativ extern format din peste 24 de experți, iar cercetarea primară a inclus un sondaj global în rândul a 3,450 de executivi și a peste 20,000 de consumatori, desfășurat în 20 de țări în perioada octombrie-noiembrie 2023.

Vezi și: Inteligența artificială îți citește, oficial, gândurile. Sistemul AI de la Meta, mai revoluționar decât părea