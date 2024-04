Încă două stadione se construiesc în România cu 175 milioane de euro. În ce orașe vor fi arenele

După ce s-a dat undă verde pentru construirea unui stadion în Timișoara, Guvernul României a aprobat ridicarea a două noi arene prin care se vor onora doi mari sportivi ai României. În ce orașe vot fi acestea.

Recent, Guvernul României a aprobat construirea stadionului ”Dan Păltinișanu” din Timișoara, care se va construi în locul bătrânei arene care va fi demolată. Noul stadion va avea 30.000 locuri, iar proiectul ar trebui să fie gata în doi ani, costul total fiind de aproximativ 837 milioane de lei, echivalentul a 167 milioane de euro.

Executivul de la București a mai aprobat construirea a două noi stadioane moderne: la Pitești și la Constanța. Astfel, premierul Marcel Ciolacu a anunțat în ședința de Guvern, de pe 30 aprilie, că a dat undă verde pentru ridicarea areneor ”Nicolae Dobrin” și ”Gheorghe Hagi”. Cele două investiții se ridică la 175 milioane de euro.

Vechiul stadion al celor de la Farul Constanța a fost demolat în luna august a anului 2023. Noua arenă ar urma să fie finalizată în anul 2025 și va putea fi încadrată în categoria IV UEFA. Până atunci, echipa de la malul mării va evolua, în continuare, la Ovidiu.

Pe lângă stadion, complexul va mai dispune de un teren de antrenament pentru fotbal și o pistă de atletism cu șase culoare, omologată pentru competiții interne și internaționale, cu o tribună cu capacitatea de circa 1.000 de locuri, plus o clădire destinată vestiarelor echipelor de fotbal si atletism.

Deși în acte stadionul poartă numele lui Gică Hagi, patronul Farului a precizat că nu își dorește ca noua arenă de la Constanța să îi poarte numele și a explicat că este nevoie de un sponsor important care să dea numele pentru a genera venituri.

”Nu cred că stadionul îmi va purta numele. Acesta trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, mi-am dedicat eforturile acolo. Deja am numele meu asociat cu ceva concret, stabil. Am investit tot acolo. O spun public, chiar dacă se speculează în acte numele meu.

Trebuie să vină un sponsor, să plătească pentru a primi numele stadionului, să se ia niște bani”, a spus Gică Hagi, într-o conferință de presă.