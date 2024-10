Dinamo va avea stadion nou. A fost semnat actul care dă undă verde pentru construirea noii arene

Veste mare pentru suflarea dinamovistă. Echipa alb-roșie va avea stadion nou, după ce a fost semnat și ultimul act necesar pentru construirea unei noi arene în Ștefan cel Mare. Ce urmează până la începerea demolării.

Dinamo așteaptă de ani de zile construirea unui nou stadion. În prezent, ”Câinii” își dispută partidele considerate pe teren propriu pe ”Arena Națională” sau pe stadionul” Arcul de Triumf”. Dar suflarea dinamovistă a primit o veste mare. Actul care dă undă verde pentru construirea noii arene a fost semnat.

Premierul Marcel Ciolacu și-a pus semnătura pe Hotărârea de Guvern privind aprobarea investiției pentru construirea noului stadion din Ștefan cel Mare. ”Arena Multifuncțională Dinamo” ar urma să aibă aproximativ 25.000 de locuri și mai multe secții sportive incluse și va costa în jur de 170 de milioane de euro.

Dacă nu mai apar alte probleme, demolarea vechiului stadion Dinamo ar trebui să înceapă, cel mai devreme, în toamna acestui an. Dar, până atunci⁠ CNI urmează să preia dosarul și avizele, iar la începutul lunii mai va fi lansată licitația pentru firma care se va ocupa de demolarea și ridicarea arenei.

”Când am venit la Dinamo am spus ca principalul meu obiectiv este să fac stadionul. Am rămas până când am îndeplinit ce am spus, că acest stadion să fie făcut.