Imagini incredibile: Așa arată reintrarea în atmosfera Pământului a unei capsule spațiale VIDEO

Așa arată reintrarea în atmosfera Pământului din unghiul de vedere al unei capsule spațiale.

Varda Space Industries a lipit o cameră pe capsula W-1, pentru a surprinde prima sa misiune de reintrare în atmosfera planetei noastre.

Imaginile incredibile lansate de Varda Space Industries ne oferă o vedere impresionantă a călătoriei de întoarcere a unei capsule spațiale pe Pământ, din momentul în care aceasta se separă de satelitul său purtător pe orbită, până la reintrarea sa „de foc” și sosirea accidentată pe suprafața planetei noastre.

Capsula W-1 a lui Varda a aterizat pe poligonul de testare și antrenament din Utah, un loc militar, pe 21 februarie, în premieră pentru o companie comercială. A petrecut aproximativ opt luni până la orbita joasă a Pământului, în timp ce compania aștepta aprobările guvernamentale de care avea nevoie pentru a ateriza pe teritoriul SUA, potrivit Ars Technica.

Varda a distribuit și un videoclip de 28 de minute cu călătoria completă a lui W-1 pe YouTube.

