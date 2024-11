Imagini din satelit dezvăluie o navă misterioasă construită de chinezi: expansiunea navală fără precedent a Beijingului continuă

Imagini din satelit recente, capturate pe 23 octombrie 2024, arată o navă de o clasă cu totul nouă la un șantier naval din sud-estul Chinei, sugerând o evoluție majoră în flota navală a Beijingului. Această construcție inedită, ce pare a fi o platformă deschisă pentru decolarea aeronavelor, a atras atenția experților, care o consideră o adăugire potențial semnificativă la strategia maritimă a Chinei. Această navă cu structură neobișnuită ar putea face parte dintr-o serie de dezvoltări accelerate care consolidează poziția navală a Chinei în regiune și, posibil, la nivel global, realtează CNN.

O nouă clasă de navă sau o platformă civilă?

Analizele inițiale indică faptul că nava este semnificativ mai mică decât portavioanele clasice ale flotei chineze, cum ar fi Fujian, cel mai avansat portavion al Chinei lansat recent.

Potrivit lui Thomas Shugart, fost comandant al submarinelor US Navy și cercetător la Center for a New American Security, această platformă ar putea avea o utilizare neobișnuită.

Dimensiunile reduse și construcția sa ar putea indica faptul că nava este destinată pentru activități de cercetare oceanografică sau poate chiar o platformă civilă dual-purpose, concepută să servească atât nevoilor civile, cât și celor militare.

Un astfel de model de navă „hibrid” ar fi o completare strategică în contextul ambițiilor declarate ale Chinei de a integra capabilitățile civile și militare, prin ceea ce este numit „strategia de fuziune militar-civilă”.

Deși nu este destinat unui scenariu de conflict intens, această navă ar putea deveni un suport valoros în operațiuni de supraveghere sau chiar pentru mobilizarea echipamentelor în situații de urgență.

Creșterea flotei chineze și semnificația navală globală

Expansiunea navală a Chinei în ultimele decenii a atras atenția marilor puteri globale, îndeosebi a Statelor Unite.

Flota navală a Chinei este deja considerată cea mai mare din lume, cu peste 340 de nave militare active. Adăugarea unui nou tip de platformă ar semnala că Beijingul nu doar își extinde forțele, ci și explorează noi tehnologii și structuri care să sporească flexibilitatea și adaptabilitatea flotei sale.

Această navă misterioasă, surprinse în imagini din satelit, ar putea servi ca o platformă de transport și lansare pentru elicoptere sau drone, susținând misiuni de supraveghere pe distanțe lungi în zonele strategice, cum ar fi Marea Chinei de Sud și chiar în apropierea Taiwanului.

Carl Schuster, fost director de operațiuni la Centrul de Informații al Comandamentului Pacificului al SUA, a explicat că un astfel de suport naval ar extinde capacitățile de monitorizare ale Pazei de Coastă chineze și ar susține activități de patrulare în apele contestate.

Pe lângă scopurile militare, nava ar putea juca un rol important în operațiuni umanitare, permițând evacuări rapide sau livrarea ajutoarelor în zonele afectate de dezastre naturale.

Această utilizare duală consolidează ideea că strategia navală a Chinei se concentrează nu doar pe întărirea capacităților militare, ci și pe dezvoltarea unui suport logistic robust în regiunea Indo-Pacific.

Un semnal pentru puterile maritime globale

Această dezvoltare vine într-un context de tensiune tot mai mare în regiune. China a desfășurat recent exerciții navale majore în apropierea Taiwanului, implicând numeroase nave și avioane de luptă.

Exercițiile sunt considerate ca parte a unui mesaj direct către Taiwan, o națiune democratică pe care Beijingul promite să o reunifice cu Republica Populară Chineză, dacă este necesar, prin forță.

Noul tip de navă, deși de o dimensiune mai mică, ar putea completa strategia navală a Beijingului, permițând operațiuni de monitorizare și control în ape contestate, fără a trimite portavioanele masive în zone riscante.

Exercițiile recente, în care portavioanele Liaoning și Shandong au fost folosite pentru prima dată împreună, evidențiază progresele Chinei în operațiuni de complexitate ridicată. Acest lucru le permite să testeze logistică și comunicații de mare anvergură în situații reale.

În acest context, nava misterioasă descoperită pe 23 octombrie nu face decât să sublinieze ambițiile strategice ale Beijingului și să atragă atenția asupra faptului că China explorează noi direcții pentru expansiunea navală.

Fie că este vorba de o navă de cercetare sau de un transportator de drone și elicoptere, acest nou tip de navă reprezintă o piesă importantă în tabloul geopolitic din Asia de Est și o provocare suplimentară pentru marile puteri navale globale.