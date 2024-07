Cum arată un vas de croazieră și cât costă un sejur de 7 zile. Imagini spectaculoase din interior

O croazieră este o experiență unică șpentru că oferă o modalitate plăcută și convenabilă de a explora diverse destinații, cu avantajul de a avea acces la o gamă largă de facilități și activități la bord. Iată cum arată un vas de croazieră și cât costă un sejur de 7 zile în care poți vizita trei țări superbe din Europa.

Cât costă o croazieră de șapte zile

Croazierele sunt vacanțe pe mare care oferă călătorilor oportunitatea de a vizita mai multe destinații într-o singură călătorie, în timp ce se bucură de facilitățile și serviciile de la bordul unei nave de croazieră. Acestea sunt populare datorită combinației de confort, diversitate a destinațiilor și varietate de activități disponibile pe navă.

Vasele de croazieră sunt adevărate hoteluri plutitoare, cu condiții și facilități de cinci stele. Dar și prețurile sunt pe măsură. De exemplu, un sejur de șapte zile în care vezi trei dintre cele mai frumoase țări din Europa (Italia, Franta Spania) pornește de la 1.349 eur/ persoana, în funcție de tipul de cabină ales.

Pretul include zboruri cu bagaj de cală, transferuri, 7 nopți de cazare pe Costa Toscana, toate mesele la bord și însoțitor de grup.

Facilități și activități la bordul unui vas de croazieră

Navele de croazieră oferă o gamă variată de tipuri de cabine, de la cele interioare fără ferestre până la suite luxoase cu balcon privat. În plus, majoritatea navelor au mai multe restaurante și baruri care oferă o varietate de opțiuni culinare, de la bufete casual la restaurante de fine dining.

Nici divertismentul nu lipsește de pe vasele de croazieră. Călătorii se pot delecta cu spectacole de teatru, concerte, dar pot merge și la discoteci, cazinouri și cinema. De asemenea, cei care vor să facă sport au la dispoziție piscine, săli de fitness, terenuri de baschet, mini-golf și pereți de escaladă.

Pe aceste nave se găsesc și centre de spa și wellness care oferă tratamente de înfrumusețare, masaje, saune și băi de aburi.

Cea mai mare navă de croazieră din lume

Icon of the Seas este cel mai mare vas de croazieră din lume, care și-a propus să scrie istorie. Nava este o impresionantă metropolă plutitoare, de cinci ori mai mare decât celebrul Titanic.

Icon of the Seas este înregistrată în Bahamas și a fost construită în Finlanda, într-un interval de 900 de zile și se remarcă prin dimensiuni remarcabile: are o lungime de 365 de metri și o greutate imponentă de 260.000 de tone. Cu un design avansat, dispune de 20 de punți, oferind spațiu generos pentru 2.805 de cabine și 40 de restaurante, creând astfel o experiență de croazieră de neuitat.

Vasul poate găzdui 5.610 pasageri și are o echipă formată din 2.350 de membri. Structurat în opt ”cartiere” distincte și fiecare oferă o atmosferă unică, Icon of the Seas dispune de facilități impresionante, printre care se numără nu mai puțin de 7 piscine, 9 jacuzzi, 40 de restaurante și o cascada impunătoare de 17 metri înălțime, care a devenit celebră deja la nivel mondial.

Unul dintre punctele forte ale acestei nave este „Thrill Island”, cel mai mare parc acvatic aflat pe o navă de croazieră.