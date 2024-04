Ideea simplă de afacere pe care au adoptat-o mulți români, un real succes. Investiția inițială nu e mare, iar rezultatele sunt garantate

În ultimii ani, tot mai mulți români au îmbrățișat ideea de a-și construi propriile afaceri, pornind de la concepte inovatoare și cu investiții inițiale minime.

Printre acestea, o idee care a prins contur și a devenit o sursă de venit considerabilă este subînchirierea apartamentelor în regim hotelier, în special în orașele turistice ale României.

O idee simplă, dar eficientă

Subînchirierea apartamentelor pentru a fi închiriate ulterior în regim hotelier a devenit o modalitate populară de a obține venituri suplimentare. Românii, inspirați de potențialul acestei afaceri, au început să adopte acest model, cu rezultate promițătoare.

Radu, un tânăr antreprenor din Iași, a investit inițial într-un singur apartament, testând astfel piața fără a-și asuma riscuri financiare majore. Cu acordul proprietarului, a început să subînchirieze apartamentul în regim hotelier și a reușit să obțină în prima lună aproximativ 3.200 de lei din închirieri. Deși o parte din acești bani s-au dus către chirie și utilități, Radu a văzut potențialul acestei afaceri și a continuat să investească.

„Am început cu un singur apartament, voiam să testez piața, fără să-mi asum riscuri financiare prea mari. Am închiriat un apartament în zona centrală a Iașiului și cu acordul proprietarului a început să îl închiriez în regim hotelier. Astfel, l-am pus pe site-urile de cazări în regim hotelier și am reușit, în prima lună, să obțin aproximativ 3.200 de lei din închirieri. Bineînțeles, nu vorbim despre profit, pentru că o parte din bani, aproximativ 2.000-2.200 de lei se duc spre chirie și utilități. Dar, am făcut un calcul și am zis să îmi asum riscul în continuare”, a povestit Radu pentru Adevărul.ro.

Extinderea și succesul continuu

Simțind potențialul acestei afaceri, Radu a continuat să încheie angajamente cu proprietarii de apartamente și să subînchirieze tot mai multe locuințe. Astfel, a ajuns să gestioneze nu mai puțin de 14 apartamente în Iași, transformând această activitate într-o sursă de venit constantă și considerabilă.

„În acest moment am 14 apartamente, de care mă ocup personal. Investiția e minimă, pentru că ai nevoie doar de două luni de chirie, pentru un apartament. Totodată, trebuie să identifici proprietarii care sunt de acord cu acest lucru. Nu sunt ocupate toate apartamentele simultan, deși ar fi ideal să se întâmple așa. Există perioade mai bune și perioade mai rele, dar nu am încheiat pe minus vreo lună până în prezent”, a adăugat tânărul ieșean.

Chiar dacă investiția inițială este minimă, cu doar două luni de chirie pentru un apartament, și necesită găsirea proprietarilor de apartamente care sunt de acord cu acest aranjament, rezultatele sunt remarcabile. Radu a reușit să mențină un profit lunar de aproximativ 1.500 de euro, transformând astfel această afacere într-o sursă de venit pasiv și sustenabilă.

Pentru fiecare apartament închiriat, Radu plătește lunar între 300 și 400 de euro, iar tarifele pentru cazare încep de la aproximativ 220 de lei pe noapte. Trăgând linie, costurile lunare pentru cele 14 apartamente se ridică la aproximativ 4.800-5.000 de euro, iar profitul net rămâne în jurul sumei de 1.500 de euro lunar.

O oportunitate de afacere accesibilă

„Putem face un calcul simplu și vedem că, lunar, cele 14 apartamente mă costă aproximativ 4.800-5.000 de euro. Deci, principalul obiectiv pe care îl am, lunar, este să acopăr din închirierea în regim hotelier chiriile către proprietari.

După ce scad și cheltuielile, aflu profitul lunar. Există și luni mai bune, dar și luni mai slabe. Vara, de exemplu, funcționează foarte bine. Totodată, în perioada sărbătorilor de iarnă, apartamentele au fost închiriate aproape toată luna decembrie.

Trăgând linie, pot spune că în fiecare lună am rămas cu un profit de aproximativ 1.500 de euro. Deci, un salariu foarte bun, pe care îl obții destul de ușor. Este ca un venit pasiv”, a concluzionat Radu pentru sursa citată.

Afacerile bazate pe subînchirierea apartamentelor în regim hotelier demonstrează că uneori cele mai simple idei pot fi și cele mai eficiente. Cu o investiție inițială mică și un efort continuu de gestionare, această afacere oferă românilor posibilitatea de a obține venituri considerabile și constante, consolidându-se ca o opțiune atractivă pentru cei care caută modalități inovatoare de a-și crește veniturile lunare